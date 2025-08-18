Можна буде знову жити: Тарас Тополя про понівечену від ракетного удару квартиру

- 22:01 Кавуновий салат для фігури: швидкий рецепт корисної страви
Відомий співак, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який звернувся до мережі, поділився особистою новиною. За словами артиста разом з дружиною, співачкою Оленою Тополею вони закінчують ремонт понівеченої квартири після російського ракетного обстрілу столиці. Нагадаємо, в ніч на 23 червня 2025 року була пошкоджена квартира співаків.
- У нас зараз закінчується відновлення квартири до повернення дітей, — прокоментував ЖВЛ (1+1) Тарас Тополя. — Думаю, декілька тижнів, і в ній можна буде знову жити. Плануємо дітей до школи — в ті самі, що були у минулому році і в ті ж гуртки.
Олена Тополя доповнила, що і сама повернеться до навчання гри на гітарі, яку розпочала разом з сином.
- У дітей має бути англійська, спорт та музика, — додала дружина Тараса, співачка Олена Тополя. — І я сама з початком нового навчального року відновлю свої заняття гітарою.
Нагадаємо, Тарас та Олена мають трьох дітей — синів Марка і Романа та доньку Марію. Зараз діти знаходяться у родичів в Америці. А перед початком школи родина планує ще провести разом час у Карпатах.
- Ми обрали похід у Карпатах, — розповіла Олена. — Наші знайомі роблять такі походи дуже часто. Тепер наші хлопці підросли і час їм спробувати — як це.
