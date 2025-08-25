Роками не виконували вимог: Гаррі й Меган знову зіткнулися з проблемами

Герцог і герцогиня Сассекські, які втрачають прихильність британців, перебувають на порозі вирішальної зими. З одного боку, Меган Маркл готується до виходу другого сезону свого документального серіалу на Netflix «З любов'ю, Меган». Водночас Меган та Гаррі стикаються з юридичною та адміністративною проблемою, яка триває вже багато років і, очевидно, ось-ось буде вирішена, пише XCatalunya.cat.

Після їхнього відходу від справ британської королівської родини у 2020 році одним з перших кроків, які вони зробили, було заснування Archewell — некомерційної організації для допомоги нужденним. До цього моменту Сассекси керували Sussex Royal, але умови їхньої відставки завадили їм продовжувати використовувати слово «королівський». Так народився Archewell, назва, натхненна ім’ям їхнього сина Арчі, з наміром спроєктувати майбутнє, в якому солідарність та єдність будуть основними стовпами.

Протягом цих п'яти років Archewell стояла за численними ініціативами соціальної допомоги, співпрацюючи з різними благодійними проєктами. Наразі фонд зміцнив зв'язки з Big Sunday, неурядовою організацією, що базується в Лос-Анджелесі. Її місія — об’єднувати громади, покращувати життя та нагадувати всім, що ми всі рівні.

Однак, попри інтенсивну діяльність, залишалася одна деталь: офіційна реєстрація бренду Archewell. За даними газети The Sun, Сассекси подали заявку до Патентного та торгівельного відомства США у 2020 році. Роками вони не виконували необхідних вимог, таких як підписання певних документів та сплата відповідних зборів.

Тепер, подолавши численні бюрократичні перешкоди, пара досягла завершального етапу процесу. Було призначено експерта, який оцінить заявку та, якщо не виникне нових проблем, офіційно надасть бренд. Це вирішальний крок, який безпосередньо пов'язує публічну ідентичність Гаррі та Меган з ім'ям їхнього сина Арчі.

Таким чином, малюк став епіцентром останніх новин про своїх батьків. Натхненням, яке представляє його ім'я, стане зареєстрована емблема, яка супроводжуватиме герцога та герцогиню в їхній місії змінити життя багатьох людей на краще.

Раніше принц Гаррі та Меган Маркл розповідали про новий формат співпраці з Netflix, зазначивши, що це будет щось грандіозне.

