Кидається захищати Меган, бо «люди так погано до неї ставляться»: експерти розкритикували Гаррі

В той час як герцог і герцогиня Сассекські перебувають на новому етапі співпраці з Netflix, джерело, яке близько їх знає, зазначило, що пара залишається глибоко закоханою, але їхня поведінка різко змінюється у приватному та публічному середовищах.

За словами джерела, Гаррі демонструє надзвичайну чарівність і виглядає «дуже приємним» і «дуже спокійним з людьми» під час самостійних зустрічей. Все завдяки дару своєї покійної матері, принцеси Діани, «поводитися так, щоб змусити людей почуватися дуже комфортно». Однак коли принц з'являється публічно разом зі своєю дружиною, «це цирк», бо він стає дуже сильно захищати її, оскільки «люди так погано до неї ставляться».

Ще у 2019 році Гаррі висловився щодо ставлення ЗМІ до Меган, провівши порівняння між своєю дружиною та померлою матір'ю, пише видання The Express.

Він заявив: «Я бачив, що відбувається, коли когось, кого я люблю, перетворюють на товар до такої міри, що до нього більше не ставляться і не сприймають як справжню людину. Я втратив матір, а тепер спостерігаю, як моя дружина стає жертвою тих самих могутніх сил».

Джерело, близьке до пари, повідомило, що хоча Гаррі постійно пильнує за безпекою Меган, колишня зірка серіалу «Костюми» виконує роль основного опікуна та організатора в їхньому домі — її описують як «того, хто керує процесом».

В інтерв'ю Vanity Fair інсайдер розповів: «До появи Меган Гаррі просто заходив до пресслужби палацу, ставив кілька запитань і йшов, ніби йому було трохи нудно, але водночас дуже цікаво».

Однак, як повідомило джерело, підхід Гаррі до взаємодії зі ЗМІ повністю змінився, оскільки тепер він постійно покладається на поради дружини, яка, здається, «перевиховує» його в багатьох аспектах.

Нагадаємо, нещодавно британці висловили своє ставлення до Меган Маркл.

