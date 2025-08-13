Принц Гаррі та Меган Маркл про новий формат співпраці з Netflix: це щось грандіозне

Принц Гаррі та Меган Маркл, які втрачають прихильність британців, стикаються з новим етапом, який може стати поворотним моментом у їхній публічній траєкторії. Пара, яка в останні роки потрапляла в заголовки газет завдяки своїй роботі та особистому життю, готує крок, який обіцяє прорив у індустрії розваг.

Гаррі та Меган щойно отримали новини, які можуть багато що змінити. Це не просто черговий крок, а рішення, яке відкриває інші двері для їхніх майбутніх проєктів.

Кілька тижнів тому кілька ЗМІ повідомили, що Netflix не продовжуватиме контракт з Гаррі та Меган. Це викликало розмови та численні чутки щодо кінця їхньої роботи з платформою та майбутнього пари, пише Сatalunya.

Платформа визнала, що досягнуті наразі результати не виправдали початкових очікувань. Ця заява стала важким ударом для Сассексів, які зіткнулися з втратою багатомільйонного контракту, що спричинило невизначеність щодо їхнього фінансового майбутнього.

Ця атмосфера невизначеності посилилася особливо напруженим роком для Гаррі та Меган. Пара поєднувала медіа-проєкти з благодійними зобов'язаннями та офіційними поїздками. Крім того, вони зіткнулися з епізодами сімейної напруженості, які потрапили у заголовки газет.

Після удару розірвання їхнього контракту ситуація Гаррі та Меган різко змінилася. Але нещодавно вони оголосили, що Netflix нарешті поновив свою співпрацю з Archewell Productions, хоча й у іншому форматі.

Нова угода надає Netflix пріоритет у розгляді та придбанні їхніх майбутніх проєктів. Вона не передбачає ексклюзивності чи високих фінансових зобов’язань контракту 2020 року, вартість якого оцінювалася приблизно в 100 мільйонів євро.

Ця формула надає їм більше творчої свободи. Якщо Netflix не прийме проєкт, вони можуть запропонувати його іншим дистриб’юторам.

Меган підтвердила у своїй заяві: «Ми пишаємося тим, що розширюємо нашу співпрацю з Netflix і додаємо бренд As Ever. Ми з чоловіком натхненні нашими партнерами, які тісно співпрацюють з нами для створення контенту з глобальним впливом».

Те, що здавалося остаточним відходом, насправді виявилося стратегічним переосмисленням. Завдяки цій зміні Сассекси зберігають свій зв’язок з Netflix. Нова модель дозволяє їм впроваджувати інновації та рухатися з більшою свободою на дедалі більш конкурентнішому аудіовізуальному ринку. Безсумнівно, це позитивний крок, який знаменує новий початок для пари.

Раніше повідомлялося, що суперечка Меган Маркл зі зведеною сестрою може зірвати примирення принца Гаррі з королівською родиною, яка і без того неохоче розглядає примирення з Сассексами.

