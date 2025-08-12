- 21:03 Цвіль у пральній машині: є легкі способи її позбутися
- 20:35 «Уночі вивів через лісосмуги вісьмох українських захисників»: в бою за Водяне поліг воїн з Донеччини
- 20:19 Вдруге за тиждень: безпілотники СБУ повторно атакували термінал зберігання «Шахедів» у Татарстані
- 20:15 Знову на Євробаченні?: alyona alyona готується до міжнародного музичного конкурсу
- 20:07 Справжній вибух смаку: легкий рецепт закуски з баклажанів з базиліком та часником
- 19:46 «28 тисячі саджанців лаванди садили вручну близько тижня»: подружжя зі Львівщини зареєструвало незвичний рекорд
- 19:39 Польща розпочала депортацію 57 українців: що про це відомо
- 19:27 Тобі вже нічого не поможе: Віктор Павлик вразив Мережу
- 19:22 Може допомогти Туреччина: експерт назвав засіб, який можна ефективно застосовувати проти «Shahed-136», і скільки це коштує
- 19:07 Дим над ЗАЕС: що горить біля найбільшої атомної станції
- 18:59 Тельцям — «Король Пентаклей» та успіх у бізнесі, Водоліям — «Маг» та шанс проявити себе: Таро-прогноз на 13 серпня
- 18:39 Гроші пішли на «нуль»: бойові батальйони отримають мільйони на дрони та техніку
Величезний удар: британці висловили своє ставлення до Меган Маркл
Герцогиня Сассекська, яку довела до сліз заява принца Вільяма, задула 44 свічки у свій день народження, який вона відсвяткувала за спокійною вечерею. Не було жодних запальних зізнань чи грандіозних поз. Тільки фотографія торта з квітами та обіцянка, що її новий етап життя буде зосереджений на власних проєктах та родині. Листівка ідеальна. Контекст не дуже, пише Catalunya.
Тиждень, на який випав її день народження, приніс холодний душ: останнє опитування YouGov показує лише 20% схвальних відгуків про Меган у Великій Британії, що є її найгіршим історичним показником. Тобто лише кожен п'ятий британець сьогодні висловлює позитивне ставлення до неї. Гаррі має 28%. Контраст з Вільямом і Кейт вражає, бо в них перевищує 70%. Дослідження, опубліковане днями, підтверджує постійне падіння популярності подружжя серед британців.
Меган робить ставку на свою роль «гуру способу життя». Однак перші дані її кулінарного серіалу на Netflix показують помірний початок: менше за половину дорослих американців кажуть, що знають це шоу, і лише 19% говорять, що воно їм подобається, а 11% - не впевнені. Це неприємний знак для того, хто намагається зміцнити свій особистий бренд за допомогою контенту.
Втім, імідж Меган у США дещо кращий, ніж у Великій Британії. Нещодавні опитування вказують на позитивний баланс думок, хоча й з нестабільною тенденцією протягом останніх двох років. Американська аудиторія не відкидає її одразу, але й не винагороджує автоматично кожен її проєкт.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що психологиня, висловлюючись про наміри Меган Маркл, назвала її абсолютною психопаткою.
