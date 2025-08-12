Величезний удар: британці висловили своє ставлення до Меган Маркл

Герцогиня Сассекська, яку довела до сліз заява принца Вільяма, задула 44 свічки у свій день народження, який вона відсвяткувала за спокійною вечерею. Не було жодних запальних зізнань чи грандіозних поз. Тільки фотографія торта з квітами та обіцянка, що її новий етап життя буде зосереджений на власних проєктах та родині. Листівка ідеальна. Контекст не дуже, пише Catalunya.

Тиждень, на який випав її день народження, приніс холодний душ: останнє опитування YouGov показує лише 20% схвальних відгуків про Меган у Великій Британії, що є її найгіршим історичним показником. Тобто лише кожен п'ятий британець сьогодні висловлює позитивне ставлення до неї. Гаррі має 28%. Контраст з Вільямом і Кейт вражає, бо в них перевищує 70%. Дослідження, опубліковане днями, підтверджує постійне падіння популярності подружжя серед британців.

Меган робить ставку на свою роль «гуру способу життя». Однак перші дані її кулінарного серіалу на Netflix показують помірний початок: менше за половину дорослих американців кажуть, що знають це шоу, і лише 19% говорять, що воно їм подобається, а 11% - не впевнені. Це неприємний знак для того, хто намагається зміцнити свій особистий бренд за допомогою контенту.

Втім, імідж Меган у США дещо кращий, ніж у Великій Британії. Нещодавні опитування вказують на позитивний баланс думок, хоча й з нестабільною тенденцією протягом останніх двох років. Американська аудиторія не відкидає її одразу, але й не винагороджує автоматично кожен її проєкт.

