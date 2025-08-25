41.08 / 41.60 48.02 / 48.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«І так по всій лінії бойового зіткнення»: український офіцер про справжню ситуацію на фронті

19:43 25 серпня 2025
Фронт

Офіцер Збройних сил України Олександр Матяш заявив: ситуація на фронті є складною. Лінія бойового зіткнення рухається — це Покровський напрямок, Суми, Харківський напрямок.

«Дуже складно давати якусь оцінку, перебуваючи тут. Тому що солдат, який безпосередньо перебуває на вістрі цієї війни, тобто він саме в тій, перепрошую, дупі, і йому там страшно, і неважливо, на якому напрямку — Сумський, Покровський або якийсь інший. Коли ти на нулі, там — погано. І так по всій лінії бойового зіткнення», — сказав Матяш на Espreso.tv.

На думку офіцера, без підтримки наших партнерів Україні було б значно складніше, перш за все це стосується зброї, екіпірування й техніки.

«Люди дивляться, що скаже Трамп. Це почалося ще на початку війни, коли казали про два-три тижні. Всі, хто в темі, розуміли, що не буде два-три тижні. І наш перший успіх — під Києвом, а другий — Харківська та Херсонська операції надали людям крила. Люди подумали: „Вау, ми перемагаємо“, — але вони не врахували того, що ми воюємо з другою армією світу, тоді це був факт. Зараз вона вже знову друга, але тільки після нас», — підкреслив Олександр Матяш.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сили оборони України активно атакують ворога на Сумщині.

РЕКЛАМА
55

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на початок вересня для всіх знаків зодіаку

Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені

Чебурек від Клопотенка не сподобався мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт відомого шеф-кухаря розлютив українських мусульман: що не так із чебуреками від Клопотенка

Рецепт домашнього твердого сиру. Фото Pixabay

Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

Навчання у вишах до 2004 року зарахують до страхового стажу. Фото&nbsp;— Pixabay

Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати

Наступний матеріал
Новини партнерів