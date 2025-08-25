«І так по всій лінії бойового зіткнення»: український офіцер про справжню ситуацію на фронті

Офіцер Збройних сил України Олександр Матяш заявив: ситуація на фронті є складною. Лінія бойового зіткнення рухається — це Покровський напрямок, Суми, Харківський напрямок.

«Дуже складно давати якусь оцінку, перебуваючи тут. Тому що солдат, який безпосередньо перебуває на вістрі цієї війни, тобто він саме в тій, перепрошую, дупі, і йому там страшно, і неважливо, на якому напрямку — Сумський, Покровський або якийсь інший. Коли ти на нулі, там — погано. І так по всій лінії бойового зіткнення», — сказав Матяш на Espreso.tv.

На думку офіцера, без підтримки наших партнерів Україні було б значно складніше, перш за все це стосується зброї, екіпірування й техніки.

«Люди дивляться, що скаже Трамп. Це почалося ще на початку війни, коли казали про два-три тижні. Всі, хто в темі, розуміли, що не буде два-три тижні. І наш перший успіх — під Києвом, а другий — Харківська та Херсонська операції надали людям крила. Люди подумали: „Вау, ми перемагаємо“, — але вони не врахували того, що ми воюємо з другою армією світу, тоді це був факт. Зараз вона вже знову друга, але тільки після нас», — підкреслив Олександр Матяш.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сили оборони України активно атакують ворога на Сумщині.

