Росіяни проникли в Покровськ, втративши більшість диверсантів: вилов окупантів, що вижили, триває
Ситуація під Покровськом погіршується. У місто проникли російські диверсанти. Більшість з них було знищено. Про це повідомляє DeepState.
«За нашою інформацією для диверсійних дій у Покровську ворог сформував з трьох рот тактичні групи по 50 осіб у кожній. Метою акції було створити паніку та змусити підрозділи втекти з міста, як це було в Селидове. Всього маршрут з Селидового до Покровська зайняв у кацапів 14 діб. 4 доби до промки у Піщаному і 10 діб вони долали з Піщаного до вулиці Захисників України у Покровську», — йдеться у повідомленні.
Таким чином кожну добу піхотинець противника проходив всього 600 метрів у надії не бути виявленим.
«Зв'язок, вода та їжа — забезпечувалася скидами з дронів. Тому між групами була хороша координація і кожен знав про кожного. Використовували плащі для маскування та ховалися у випадкових укриттях. „Диверсанти“ мали трекери маршрутів кудою мали б рухатися. Близько 120 осіб з 150 загинуло від скидів, можливо комусь вдалося вижити після поранення. 19 липня групи почали затягуватися у Покровськ і здійснювати диверсійні дії. Весь цей час триває пошук залишків груп. Цього тижня ще частина „диверсантів“ здалася в полон», — повідомили в DeepState.
Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Дмитро Снєгірьов попереджав, що під Покровськом росіяни готуються посилити вогневий вплив на сили ЗСУ у місті, причому мають намір використати для цього зброю невибіркової дії — ТГЗ «Сонцепьок».32
