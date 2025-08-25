- 17:01 Рибам — «Диявол» та спокуса, Терезам — «Колесо Фортуни» та поворот долі: Таро-прогноз на 26 серпня
- 16:40 Серебрянський ліс — під загрозою повного прориву: DeepState про ризик оточення
- 16:20 Як зберегти кавун до новорічного столу: перевірені способи, які працюють
- 16:00 США таємно заборонили Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб рф
- 15:51 Схожа на Мадонну: Дженніфер Лопес стала білявкою і привела у захват фанатів
- 15:21 Україна може віддати Донбас: у США припустили, за якої умови
- 15:00 Швидкий і ситний обід: фарширований перець з куркою та грибами
- 14:51 Приречені на холодну зиму: сотні тисяч киян залишаться цього року без опалення
- 14:22 «Трамп майже втрачає терпіння до путіна», — президент Фінляндії
- 14:11 Шпигунка на підвіконні: встановила камеру біля ТЦК і коригувала атаки на Київщину і Чернігів
- 13:59 Як легко прибрати вапняний наліт з крана та унітаза: прості способи, які повернуть блиск
- 13:39 Мінімум цукру — максимум смаку: Сумська показала, як варити натуральний джем
Шпигунка на підвіконні: встановила камеру біля ТЦК і коригувала атаки на Київщину і Чернігів
В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України викрила у Чернігові агентку фсб, яка готувала новий удар рашистів по північних регіонах України. Про це повідомили у відомстві.
«Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Чернігові ще одну агентку фсб. Зловмисниця готувала координати для нової серії повітряних атак рф по північному регіону України. Під час затримання жінка намагалася видалити листування зі своїм куратором та розбити смартфон, щоб позбутися речових доказів. За матеріалами справи, фігуранткою є 39-річна місцева жителька, яка потрапила до уваги окупантів через Телеграм-канали з пошуку „легких заробітків“», — йдеться у повідомленні.
Після вербування жінку «відрядили» на Київщину, де вона намагалася виявити і передати ворогу геолокації аеродромів з бойовими гелікоптерами.
«Як встановило розслідування, фігурантка отримала від фсб „маршрутний лист“ із орієнтовними адресами можливого базування військових об’єктів, біля яких вона мала провести дорозвідку. Втім, у ньому не було жодних актуальних координат Сил оборони України. Після того як фігурантка не виявила оборонних об'єктів за координатами куратора, вона повернулася до Чернігова для коригування повітряних атак рашистів по місцевих військкоматах», — повідомили в СБУ.
За інструкцією російської спецслужби вона орендувала квартиру у 9-поверховому будинку біля ТЦК.
«На підвіконні помешкання жінка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для фсб. У такий спосіб рашисти сподівалися відстежити час, коли на об’єкті найбільше зосереджено військовозобов’язаних, щоб вдарити по них ракетою. Співробітники СБУ покроково задокументували злочини агентки та убезпечили локації Сил оборони в зоні її розвідактивності. На фінальному етапі спецоперації фігурантку було затримано в її конспіративній квартирі», — йдеться у повідомленні.
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно у структурі Міноборони виявили ще одного російського «крота».181
Читайте нас у Facebook
Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені