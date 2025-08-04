Закликав ударити по Харківському ТЦК: у структурі Міноборони виявили ще одного російського «крота»

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України затримала «крота» гру рф у Держспецтрансслужбі Міноборони України. Про це повідомили у відомстві.

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«Військова контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну спробу агентурного проникнення російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) до Сил оборони України. За результатами дій на випередження на Дніпропетровщині затримано мобілізованого до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України, який працював на ворога. Затримання відбулося ще на етапі, коли фігурант проходив загальновійськову підготовку на полігоні. Як встановило розслідування, військовий був завербований окупантами одразу після мобілізації до відповідного підрозділу. Він потрапив у поле зору гру рф через свої проросійські коментарі у соцмережах», — йдеться у повідомленні.

Головним завданням агента було коригування повітряних атак рф по Силах оборони у Дніпропетровській області.

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«Задокументовано, що фігурант „злив“ російській спецслужбі геолокації військової частини, де він проходив військову підготовку. Потім агент почав збирати координати суміжних формувань Сил оборони, по яких окупанти планували здійснити ракетні удари. Зібрані розвіддані агент месенджером передавав куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних „цілей“», — повідомили в СБУ.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила «крота», задокументувала його контакти з російським гру і затримала.

«Під час спецоперації було проведено заходи з убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності. При обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ у Дніпропетровській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», у Миколаєві СБУ затримала російських агентів.

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