- 17:07 Бачили очі, що замовляли: ЗМІ повідомляють про підозри ДБР щодо постачання неякісних окулярів військовим
- 17:01 Рибам — «Диявол» та спокуса, Терезам — «Колесо Фортуни» та поворот долі: Таро-прогноз на 26 серпня
- 16:40 Серебрянський ліс — під загрозою повного прориву: DeepState про ризик оточення
- 16:20 Як зберегти кавун до новорічного столу: перевірені способи, які працюють
- 16:00 США таємно заборонили Україні бити далекобійними ракетами ATACMS в глиб рф
- 15:51 Схожа на Мадонну: Дженніфер Лопес стала білявкою і привела у захват фанатів
- 15:21 Україна може віддати Донбас: у США припустили, за якої умови
- 15:00 Швидкий і ситний обід: фарширований перець з куркою та грибами
- 14:51 Приречені на холодну зиму: сотні тисяч киян залишаться цього року без опалення
- 14:22 «Трамп майже втрачає терпіння до путіна», — президент Фінляндії
- 14:11 Шпигунка на підвіконні: встановила камеру біля ТЦК і коригувала атаки на Київщину і Чернігів
- 13:59 Як легко прибрати вапняний наліт з крана та унітаза: прості способи, які повернуть блиск
Серебрянський ліс — під загрозою повного прориву: DeepState про ризик оточення
24 серпня ЗСУ звільнили чотири села на Донеччині. Але ситуація на Луганщині в районі Серебрянського лісництва залишається напруженою.
Росіяни, скориставшись вразливими ділянками в українській обороні, намагаються просунутися вперед та закріпитися, повідомили аналітики проєкту DeepState.
Ворог в основному працює невеликими групами піхоти.
«Трапляються випадки, коли позиції СОУ (сил оборони України) наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕРівців тощо», — йдеться в повідомленні.
За інформацією аналітиків, дуже складна ситуація наразі складається в лісі на північному березі річки Сіверський Донець від Григорівки до Дронівки.
Там ворог може легко перекрити шлях в районі останнього, чим створить несприятливі наслідки для позицій, які там наявні.
Противник намагається повністю видавити СОУ з Серебрянського лісництва. Росіяни тиснуть в напрямку Ямполя і вже фіксувалися в районі дороги Ямпіль-Зарічне.
«В самому ж Зарічному ситуація складається також несприятливим чином для українських бійців, так як противник потроху затягується в населений пункт повз позиції і вибивати їх звідти стає дедалі важче», — зазначають у DeepState.
Раніше ми повідомляли про те, що армія рф проривається до Покровська та Мирнограда.37
Читайте нас у Facebook
Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені