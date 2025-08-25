41.09 / 41.60 48.03 / 48.72
Україна

Серебрянський ліс — під загрозою повного прориву: DeepState про ризик оточення

16:40 25 серпня 2025
Бої за Серебрянське лісництво тривають не один рік, фото з відкритих джерел

24 серпня ЗСУ звільнили чотири села на Донеччині. Але ситуація на Луганщині в районі Серебрянського лісництва залишається напруженою.

Росіяни, скориставшись вразливими ділянками в українській обороні, намагаються просунутися вперед та закріпитися, повідомили аналітики проєкту DeepState.

Ворог в основному працює невеликими групами піхоти.

«Трапляються випадки, коли позиції СОУ (сил оборони України) наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕРівців тощо», — йдеться в повідомленні.

За інформацією аналітиків, дуже складна ситуація наразі складається в лісі на північному березі річки Сіверський Донець від Григорівки до Дронівки.

Там ворог може легко перекрити шлях в районі останнього, чим створить несприятливі наслідки для позицій, які там наявні.

Противник намагається повністю видавити СОУ з Серебрянського лісництва. Росіяни тиснуть в напрямку Ямполя і вже фіксувалися в районі дороги Ямпіль-Зарічне.

«В самому ж Зарічному ситуація складається також несприятливим чином для українських бійців, так як противник потроху затягується в населений пункт повз позиції і вибивати їх звідти стає дедалі важче», — зазначають у DeepState.

Раніше ми повідомляли про те, що армія рф проривається до Покровська та Мирнограда.

