Пенсія в 16 тисяч гривень мінімум: хто має на неї право та як отримати
В той час як Кабмін хоче ввести для українців обов’язкову другу пенсію, вже у 2025-му році можна отримувати як мінімум 16 840 гривень. Правда, належить така мінімальна пенсійна виплата тільки військовослужбовцям-інвалідам 1 групи, які отримали каліцтво внаслідок бойових дій.
Як повідомляє портал «Безоплатна правова допомога», дане питання регулюється законом № 2262 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб». Текст документа детально розписує обставини отримання підстав на призначення пенсії, її суму та порядок дій.
Так, право на виплату по інвалідності мають військові, яким вона була встановлена в результаті поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих у період:
- виконання бойових завдань або службових обов’язків;
- участі в обороні держави;
- перебування на передовій або в полоні.
При цьому виплата може бути призначена за умови, що інвалідність була отримана:
- під час проходження військової служби;
- протягом трьох місяців після звільнення зі служби;
- після 3 місяців, але якщо підстави для інвалідності виникли в період служби або перебування в полоні.
Розмір виплат залежить від встановленої групи інвалідності та становить:
- I група — 100% місячного грошового забезпечення (мінімум 16,84 тис. грн);
- II група — 80% (13,83 тис. грн);
- III група — 60% (9,47 тис. грн).
Для оформлення пенсії військовослужбовцю необхідно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), і протягом десяти днів фахівці центру формують пакет документів і передають його до Пенсійного фонду.
В обов’язковий перелік документів входять:
- подання від ТЦК про призначення пенсійних виплат;
- виписки з наказів про звільнення або виключення зі списків особового складу;
- дані про вислугу років або відповідна виписка з розрахунку;
- грошовий атестат та довідка за всіма видами забезпечення;
- медична документація про стан здоров’я (крім випадків, коли військово-лікарська комісія не проводилася);
- підтвердження права на надбавки, підвищення та інші доплати.
Пенсія призначається на термін інвалідності або довічно — якщо військовий вже досяг пенсійного віку.
Тим часом у 2026-му році мінімальна пенсія в Україні має зрости на 203 гривні — до 2564 гривень на місяць.132
