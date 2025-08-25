41.08 / 41.60 48.02 / 48.72
Усі діти полеглих захисників отримають місця на бюджеті — гарантія МОН

19:01 25 серпня 2025
Дітей загиблих захисників України переведуть на бюджет, фото з відкритих джерел

Діти загиблих або померлих захисників України, військовополонених, поліцейських, а також учасників Революції Гідності, які були зараховані на контракт, мають бути обов’язково переведені на бюджетні місця.

Про це наголосили у Міністерстві освіти і науки під час наради, присвяченої вступній кампанії.

Йдеться про вступників, які вже зараховані на контрактну форму навчання.

Університетам дано завдання перевести таких студентів на вакантні місця державного замовлення.

У випадку, якщо на конкретній освітній програмі немає вільних бюджетних місць, заклад вищої освіти може самостійно перерозподілити їх у межах спеціальності, галузі чи навіть університету загалом. Якщо ж вільних місць у закладі немає, адміністрація має звернутися до МОН із запитом на додаткові місця.

«Усі діти загиблих будуть переведені на бюджет», — запевнив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров під час наради, присвяченої вступній кампанії.

Раніше у Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності у вишах у 2025 році та розповіли, чому зростає вартість навчання.

