У Міносвіти назвали найпопулярніші спеціальності у вишах у 2025 році та розповіли, чому зростає вартість навчання

Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький, який раніше повідомляв про відрахування з вишів трьох тисяч аспірантів та чергову хвилю відрахувань у червні, розповів про те, які спеціальності в українських учбових закладах наразі є найпопулярнішими.

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В інтерв'ю «РБК-Україна» він зазначив, що таими є всі спеціальності, які пов'язані з комп'ютерними науками. Втім, як і раніше користуються популярністю і такі спеціальності, як «менеджмент», «економіка», «право». Навіть незважаючи на те, що «ринку праці нема» і що бюджентих місць обмаль.

«Ці професії очевидно й залишаються популярними. На право минулого року вступило 5703 людини, було виділено 738 бюджетних місць. Отже, маємо 5 тисяч осіб, які вступили, заплативши за свою освіту. Держава не спонукає до цього. Навпаки: цього року на спеціальності „право“, „економіка“, „менеджмент“ буде підвищена ціна на контракт. Якщо хочете йти вчитися на ці спеціальності — будь ласка, але вони дорогі. Ми всім комунікуємо, що ринок праці в цих спеціальностях переповнений», — наголосив замміністра.

Серед найпопулярніших технічних спеціальностей він назвав власне комп'ютерні науки, системну інженерію, прикладну математику, кібербезпеку.

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Порівнюючи популярність менеджменту, економіки та права з комп'ютерними науками, чиновник зазначив, що на останні вступило 6300 осіб, з них 2900 отримали бюджетне місце, ще 900 осіб отримали державний грант. По «праву» фінансування від держави отримали 29% вступників, а по комп'ютерним наукам — 61%.

«Цього року вступ на „право“ буде набагато дорожчим. На цю спеціальність і на 15 інших, яких популярність не відповідає потребам ринку праці (наприклад менеджмент, економіка, туризм, журналістика) запроваджена індикативна собівартість, яка прирівнює вартість контракту і вартість того, що держава оплачує для бюджетника», — зазначив Михайло Винницький.

Адже нинішня система побудована так, що у вищій освіті велика системна проблема: бюджет платить за одного студента більше, ніж вартість контракту. На думку замміністра, вартість навчання на бюджеті і вартість навчання на контракті мають бути з часом прирівняні на всіх спеціальностях. А цього року це зроблено тільки для тих спеціальностей, які найбільше в попиті і найменше потрібні для ринку праці — те ж саме право, економіка, менеджмент тощо.

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«Для інших є ринкова вартість. Класичний приклад — агрономія. Для людини, яка вступає на агронома, бюджет виплачує приблизно 60 тисяч гривень залежно від університету. А контракт дуже часто коштує 30−35 тисяч. І ми розуміємо, що підвищувати ціни контракту на агронома небажано: тут часто мова йде про вступників з сіл, які не мають тих доходів і не можуть собі це дозволити. Насправді, з цією величезною різницею в цінах є надія, що можливо хтось, який розглядав вступ на економіста, піде на агрономію. Це буде і набагато дешевше, і набагато більш потрібне на ринку праці. І більше шансів, що людина працюватиме за спеціальністю», — підкреслив замміністра оствіти.

Нагадаємо, що цього року Кабмін спростив процедуру призначення соціальних стипендій дітям із вразливих категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) — вони зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення ними 18-тирічного віку — до 23-х років включно.

Фото Pixabay

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