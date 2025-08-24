Відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулись військові та цивільні. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Згідно з домовленостями у Стамбулі були повернені додому українські військові, водночас у рамках чергового 68-го обміну були визволені восьмеро цивільних українців. Серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму.

«Нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону „Госпітальєри“, який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі „Азовсталь“. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами», — повідомили в Координаційному штабі.

Племінниця колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка підтвердила його звільнення, інформує Суспільне.

«Це прямо свято в нас найвеличніше, що могло трапитися в нашому житті. І це такий подарунок, бо завтра в його мами день народження. Ми тепер навіть не знаємо, що ще їй таке подарувати, бо це найгарніший подарунок. Всі плачемо від радощів, від щастя. Не можемо заспокоїтися, відповідаємо на всі дзвінки», — говорить вона.

За її словами, Володимира Миколаєнка вже чула дружина, він їй подзвонив. Перше, що сказав ексочільник Херсона було «Слава Україні».

Зазначимо, що ексмера Херсона російські військові викрали 18 квітня 2022 року. Напередодні колишній мер Херсона отримував погрози від місцевих колаборантів.

Президент України Володимир Зеленський вже прокоментував обмін полоненими.

«Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні. Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Дмитро Хилюк є журналістом інформаційної агенції УНІАН. Його викрали з власного помешкання під Києвом у перші дні повномасштабного вторгнення.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україну доставили тіла загиблих захисників.

