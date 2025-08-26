- 20:34 «Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою
«Зайві» квадратні метри житла: українцям нагадали про необхідність сплатити податок за нерухомість
Українцям, які володіють нерухомим майном, важливо не тільки перереєструвати його в державних реєстрах, але й сплатити до 1 вересня податок, на «надлишкову площу» щоб не попасти від великі штрафи.
Йдеться, звичайно, лише про тих, хто має «зайві квадрати» нагадали в пресслужбі Державної податкової служби.
Так, до 1 вересня 2025 року потрібно сплатити податок на нерухомість за 2024 рік, якщо площа квартири чи будинку перевищує встановлені норми: квартир площею понад 60 кв. м; приватних будинків — понад 120 кв. м; якщо у власності є і квартира, і будинок, діє загальний ліміт — 180 кв. м.
Розмір податку визначається, виходячи з мінімальної зарплати, встановленої на початку попереднього року. Для 2024 року розрахунок ведеться на основі мінімальної зарплати 7100 грн. Максимальна ставка за кожен «зайвий» квадратний метр — 106,5 грн (1,5% від «мінімалки»).
Наприклад, якщо квартира має площу 90 кв. м, податок нараховується лише на 30 кв. м понад норму. За максимальною ставкою сума складе до 4260 грн.
Місцева влада може змінювати ставку та надавати додаткові пільги, проте не має права підвищувати податок вище ніж до 1,5% від мінімальної зарплати чи зменшувати пільгову площу нижче встановленої норми.
Як зазначили у відомстві, перевірити суму податку власники квартир можуть у кабінеті платника (з електронним ключем), через мобільний застосунок «Моя податкова» або за допомогою онлайн-калькулятора на сайті ДПС.
Також у податковій попередили, що при затримці оплати до 30 днів порушнику загрожує штраф у розмірі 10% від суми, а понад 30 днів — штраф 20%. Для елітного житла (квартири понад 300 кв. м та будинки від 500 кв. м) передбачено додатковий щорічний збір 25 000 грн.
Якщо повідомлення від податкової служби не надійшло до 1 липня, штрафні санкції за прострочення не застосовуються — так передбачено Податковим кодексом України.
Про те, хто звільнений від сплати податку, нагадує видання «Закон і бізнес».
Йдеться про власників житлової нерухомості, сумарна площа якої не перевищує встановлених норм. Також українці, чия нерухомість знаходиться на окупованих територіях, пошкоджена чи в зоні активних бойових дій. Крім того, закон звільняє від сплати податку дитбудинки сімейного типу; дітей-сиріт, яким належить житло, дітей з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше одного такого об’єкта на дитину.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому.69
