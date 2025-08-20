Прив'язка до долара вже не працює: яке житло в Україні подорожчає вже восени та чому

На українському ринку нерухомості спостерігається зростання будівництва житла, яке, щоправда, не вдається продати. Але, попри це, вже восени забудовники прогнозують зростання цін на певне житло у гривневому еквіваленті на 3−5%.

Про це «ФАКТАМ» повідомив Віктор Козачок, співзасновник компанії Kovcheg Developer, на думку якого подорожчання, за відносно стабільної ситуації на валютному ринку і поступового зниження інфляції, не торкнеться 70% об'єктів первинного ринку житла. Вирости в ціні можуть найбільш затребувані формати — багатофункціональні житлові комплекси live-work-play, вертикальні курортні ЖК і апарт-готелі, але в залежності від попиту, стадії зведення та локації.

«Наприкінці минулого року, спираючись на макропрогнози та державний бюджет на 2025 рік, більшість девелоперів закладали у вартість м² курс „із запасом“ — від 45 грн/$. Однак упродовж року ми побачили, що курс долара та інфляція розходяться. Найточніший індикатор інфляції зараз — це вартість будівельно-монтажних робіт, що у 2025-му році зросла на 12−17% у гривні. Для більшості девелоперів саме це є головним орієнтиром у ціноутворенні», — зазначає Віктор Козачок, говорячи, що не курс долара тепер впливає на ціну житла.

Так, за словами експерта, у першому півріччі 2025-го ціни на новобудови у більшості областей та Києві зросли на 1−14% у гривні. В окремих проєктах у рекреаційних локаціях західних областей та в Одеському регіоні зростання перевищило 15%. Проте швидко з'ясувалося, що купувати житло за такими цінами українці дозволити собі не можуть, у результаті доводиться робити акції, знижки та майже безвідсоткову розстрочку. Однак у західних регіонах, у столиці та Київській області зберігається високий попит, і там ще далеко до цінової стелі.

Насамперед зростання може зачепити комплексні, концептуальні проєкти, нові, місцями «революційні» формати. Вони поєднують готельний формат із класичним житлом, де покупці стають юридичними власниками квартир із готельним сервісом, в основному в курортних зонах.

За прогнозом фахівця, попри інформаційне хвилювання та суперечливий шквал повідомлень у ЗМІ, війна залишається ключовим стримувальним фактором для покупців.

«Складно передбачити завершення „гарячої“ фази війни та стан економіки у 2026 році. Проте восени цього року різких стрибків цін не очікується. Ми прогнозуємо, що зростання не перевищить кількох відсотків і торкнеться лише проєктів із високим попитом. У деяких концептуальних комплексах ціна може зрости на 35−40%», — робить висновок Віктор Козачок.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», Київ перестав бути містом із найвищими цінами на нерухомість в Україні.

Фото Pixabay

