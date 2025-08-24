Українців закликали перереєструвати нерухомість: чому це важливо

Російські війська вже четвертий рік завдають ударів по українських містах, знищуючи інфраструктуру та житло українців. Громадяни, які втратили житло через війну, аба нерухомість яких зазнала пошкоджень, мають змогу подати заявку на компенсацію чи отримання грошей на купівлю нових квартир через програму «єВідновлення».

Втім, для того, аби заявка була прийнята, майно має бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. «Це обов’язкова умова отримання компенсації за програмою „єВідновлення“ та будь-яких юридичних дій із майном. В умовах воєнного стану це актуально для всіх регіонів», — наголосили в Мінюсті. Йдеться не лише про компенсаційні виплати, але й продаж та успадкування нерухомості.

В Департаменті державної реєстрації нагадали, що Державний реєстр прав запрацював з 1 січня 2013 року. І реєстрація права на нерухоме майно, набутого до того часу, є добровільною, проте в умовах воєнного стану вона є необхідною. В тому числій й для власників майна, яке лишилося на окупованих територіях. Адже частина архівів із паперовими документами не була вивезена.

«Зареєструвати своє право власності на житло, яке там залишилось, неможливо, якщо воно було оформлене до 2013 року та зареєстроване в паперових журналах, що не були евакуйовані. Адже в електронній системі цієї інформації просто немає. Тому дуже важливо, щоб громадяни подали заяви на перереєстрацію свого права власності в Державному реєстрі прав», — наголосили в Мінюсті та додали, що зробити це можна, звернувшись до державного реєстратора в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), нотаріуса за місцезнаходженням нерухомості (в межах області).

А власники нерухомості в АР Крим, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях можуть звернутися до будь-якого ЦНАПу чи нотаріуса в Україні. Також заяву на реєстрацію можна подати в електронній формі через «Дію», крім власності у Києві, Луганській та Донецькій областях.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні запустили новий сервіс — мультирахунок «Дія.Картка», на яку громадянам надходитимуть цільові і нецільові державні виплати, також на ній можна зберігати власні кошти. Втім, для програм «Національний кешбек» та «єВідновлення» окремий рахунок залишається.

Фото Pixabay

