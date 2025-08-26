- 09:58 Кейт Міддлтон стала білявкою: принцесу Уельську зняли з чоловіком та дітьми у Шотландії
- 09:39 На якому каналі дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 09:33 Скандальний бізнесмен Сергій Тищенко допомагає росіянам обходити санкції, — Тарас Загородній
- 09:22 «Яким би упораним не здавався путін, він не настільки неадекватний, щоб вірити у захоплення всієї території України», — Роман Шрайк
- 08:56 Польща не зможе відключити Starlink для України: у Навроцького зробили важливу заяву
- 08:36 У нічному небі над Україною помітили дивне явище: що це могло бути
- 08:17 Козорогам — зустріч із минулим, Близнюкам — нове кохання, а Ракам — шанс почати знову: гороскоп на 26 серпня
- 25.08 22:02 Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: готується швидко та просто
- 25.08 21:33 Дженніфер Гарнер зізналася, чому назвала свою старшу доньку Вайолет
- 25.08 21:03 Найкраще підходить для котлет: чому це м’ясо корисніше за індичку
- 25.08 20:46 «Серію „Сорочинський ярмарок“, яка коштувала фантастично дорого, експортували до Канади та Японії», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
Десятки дронів ворога атакували Україну в ніч на 26 серпня: який результат роботи ППО
В ніч на 26 серпня російські війська атакували Україну 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
За інформацією командування Повітряних сил, дрони росіяни запускали з Курська, Шаталово, Брянська, Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.
Водночас російське міноборони повідомило, що над територією рф перехоплено та знищено 43 українські безпілотні літальні апарати — найбільше над територіями Ленінградської, Рязанської, Тульської та Волгоградської областей. Також нібито вранці знищено 8 українських безпілотних літальних апаратів над територією Криму.
Нагадаємо, за останні дні Україна майже щодня атакувала військові та важливі інфраструктурні об'єкти на території росії. Днями під удар потрапила Усть-Луга. Там пожежа на терміналі «НОВАТЕК» у найбільшому порту Балтики. Також атаковано Сизранський НПЗ — до 20 вибухів, завод переробляє 8,9 млн тонн нафти щороку. Вибух також стався біля Курської АЕС.18
