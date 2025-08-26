Десятки дронів ворога атакували Україну в ніч на 26 серпня: який результат роботи ППО

В ніч на 26 серпня російські війська атакували Україну 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

За інформацією командування Повітряних сил, дрони росіяни запускали з Курська, Шаталово, Брянська, Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.

Водночас російське міноборони повідомило, що над територією рф перехоплено та знищено 43 українські безпілотні літальні апарати — найбільше над територіями Ленінградської, Рязанської, Тульської та Волгоградської областей. Також нібито вранці знищено 8 українських безпілотних літальних апаратів над територією Криму.

Нагадаємо, за останні дні Україна майже щодня атакувала військові та важливі інфраструктурні об'єкти на території росії. Днями під удар потрапила Усть-Луга. Там пожежа на терміналі «НОВАТЕК» у найбільшому порту Балтики. Також атаковано Сизранський НПЗ — до 20 вибухів, завод переробляє 8,9 млн тонн нафти щороку. Вибух також стався біля Курської АЕС.

