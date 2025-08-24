Безпілотники завдали ударів по НПЗ під Самарою та порту в Петербурзі (фото, відео)

У ніч проти 24 серпня «добрі дрони» знову долетіли до одного з найбільших російських портів у Леніградській області росії. Усть-Лузький порт — одна з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів в обхід західних санкцій.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що «над портом знищено 10 БпЛА» і що «уламки безпілотника стали причиною займання на терміналі НОВАТЕК».

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Тим часом у мережу викладають відео, зняті біля порту.

Висловлюється припущення, що горить газовий термінал.

Тим часом російські паблики повідомляють про атаку ударних БПЛА по кількох регіонах.

Зокрема, SHOT пише про масовану атаку по Самарській області — у місті Сизрань місцеві чули кілька десятків вибухів. Можливо, ціллю ударних БпЛА знову став місцевий нафтопереробний завод.

Що ж до інших цілей, то роспабліки пишуть про вибухи в Старому Осколі Білгородської області, про нібито спробу атаки Курської АЕС Курчатова, де «безпілотник, який збила ППО, здетонував, внаслідок чого було пошкоджено трансформатор власних потреб». Заявляється, що «внаслідок інциденту потужність третього енергоблоку знижено на 50%».

Тим часом російське міноборни відзвітувало про «перехоплення та знищення 95 українських безпілотних літальних апаратів над територіями Брянської, Тверської, Калузької, Орловської, Тамбовської, Новгородської, Білгородської, Ростовської, Курської, Смоленської, Самарської, Ленінградської областей, Криму та Республіки Татарстан».

Нагадаємо, що днями українські дрони в черговий раз зупинили роботу нафтопроводу «Дружба», завдавши удару по нафтоперекачувальній станції в місті Унеча Брянської області. Через цей трубопровід російська нафта йде, зокрема, і експорту.

Фото з відкритих джерел

