«Вона хоче, щоб її обличчя рухалося»: Мадонна прийняла важливе рішення за порадою свого хлопця Акіма (фото)

21:32 26 серпня 2025
Мадонна та Акім Морріс. Фото Instagram

Мадонні щойно виповнилося 67 років, і вона красивіша, ніж будь-коли, — завдяки пораді свого хлопця Акіма Морріса, яку вона прийняла. Попікона відсвяткувала свій день народження у відпустці в Італії з 29-річним коханим та дітьми й здивувала шанувальників молодим виглядом на фотографіях.

Повідомляється, що зірка відмовилася від усіх філлерів та косметичних операцій, які робили її обличчя опухлим та неприродно підтягнутим, особливо на церемонії «Ґреммі» 2023 року.

Джерело повідомило, що Акім є натхненником рішення музичної легенди старіти природним шляхом, пише The News.

«Вона починає слухати Акіма, який каже їй, що вона красива. Зазвичай вона нікого не слухає, але його слухає. Тепер вона хоче визнати, що їй 67, і не намагатися мати вигляд на 27. І тому вона робить такі речі, як світлодіодні лампи, кисневі процедури для обличчя, лімфодренаж — речі, які просто освіжають обличчя».

Мадонна з Акімом. Фото Instagram
Акім є натхненником рішення музичної легенди старіти природним шляхом. Фото Instagram

Інсайдер продовжив: «Усі одержимі тим, що вона зробила зі своїм обличчям, тому вона вирішила спробувати бути природнішою після тієї появи на „Ґреммі“ кілька років тому… Її обличчя настільки культове, що має бути схожим на неї — вона хоче, щоб воно було менш скульптурним і щоб її обличчя рухалося».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Мадонна привітала з днем народження свого батька, якому виповнилося 94 роки.

Читайте також: Життя — це коло: Мадонна разом з дочкою відвідала могилу молодшого брата

Фото у заголовку: Instagram

