- 26.08 22:01 Золоте правило купівлі одягу на розпродажі: використовують навіть мільйонери
- 26.08 21:32 «Вона хоче, щоб її обличчя рухалося»: Мадонна прийняла важливе рішення за порадою свого хлопця Акіма
- 26.08 21:03 Посадіть ці рослини після викопування цибулі: урожай гарантовано
- 26.08 20:34 «Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою
- 26.08 20:30 П’ять діб повз до своїх з перерізаним горлом: сержант Нацгвардії пережив катування і страту в російському полоні під Покровськом
- 26.08 20:07 Паста з креветками: ситна та оригінальна страва для всієї родини
- 26.08 19:51 Кабмін дозволив 18−22-річним українцям виїзд за кордон під час воєнного стану
- 26.08 19:41 Не слід переоцінювати вплив ATACMS та Storm Shadows на хід війни, — ЗМІ
- 26.08 19:38 Медсестра з Чугуєва систематично грабувала загиблих воїнів: прокуратура викрила схему
- 26.08 19:30 Сумнівні та схожі на цілеспрямовану піар-кампанію: Кушнірук про заклики до НБУ перевірити репутацію Олега Гороховського
- 26.08 19:29 Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня
- 26.08 19:19 Залежить від чоловіка: легендарний співак шокував зізнанням
«Вона хоче, щоб її обличчя рухалося»: Мадонна прийняла важливе рішення за порадою свого хлопця Акіма (фото)
Мадонні щойно виповнилося 67 років, і вона красивіша, ніж будь-коли, — завдяки пораді свого хлопця Акіма Морріса, яку вона прийняла. Попікона відсвяткувала свій день народження у відпустці в Італії з 29-річним коханим та дітьми й здивувала шанувальників молодим виглядом на фотографіях.
Повідомляється, що зірка відмовилася від усіх філлерів та косметичних операцій, які робили її обличчя опухлим та неприродно підтягнутим, особливо на церемонії «Ґреммі» 2023 року.
Джерело повідомило, що Акім є натхненником рішення музичної легенди старіти природним шляхом, пише The News.
«Вона починає слухати Акіма, який каже їй, що вона красива. Зазвичай вона нікого не слухає, але його слухає. Тепер вона хоче визнати, що їй 67, і не намагатися мати вигляд на 27. І тому вона робить такі речі, як світлодіодні лампи, кисневі процедури для обличчя, лімфодренаж — речі, які просто освіжають обличчя».
Інсайдер продовжив: «Усі одержимі тим, що вона зробила зі своїм обличчям, тому вона вирішила спробувати бути природнішою після тієї появи на „Ґреммі“ кілька років тому… Її обличчя настільки культове, що має бути схожим на неї — вона хоче, щоб воно було менш скульптурним і щоб її обличчя рухалося».
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Мадонна привітала з днем народження свого батька, якому виповнилося 94 роки.
Читайте також: Життя — це коло: Мадонна разом з дочкою відвідала могилу молодшого брата
Фото у заголовку: Instagram161
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку
Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня