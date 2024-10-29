Життя — це коло: Мадонна разом з дочкою відвідала могилу молодшого брата

Брат поп-зірки пішов з життя 4 жовтня у віці 63 років. Днями 66-річна зірка у своєму офіційному акаунті в Instagram повідомила про свій візит до його могили. Поп-співачка разом із дочкою Лурдес відправилася на кладовище в Кавкауліні, штат Мічиган.

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Мадонна поділилася кількома знімками в історіях свого профілю, в тому числі фотографією зеленого мармурового надгробка Крістофера, на якому вигравірувано ім’я її брата, дата народження та дата смерті, пише geo.tv.

«Повернення додому…» — написала вона.

На інших світлинах були червоні троянди, які вона поклала на могилу Крістофера, і Лурдес, яка сидить біля могили своєї бабусі — матері Мадонни — Мадонни Фортін Чікконе, яка померла у 1963 році.

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Крім того, співачка опублікувала ретроспективне відео, на якому вони з Крістофером стоять на колінах біля могили матері.

«Життя — це коло», — підписала його співачка.

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Вона також сфотографувалася перед будинком свого дитинства в Мічигані та написала: «Коли я була маленькою, я вважала, що мій будинок у Наноосі — це особняк!»

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Нагадаємо, що торік у королеви поп-музики помер старший брат Ентоні.

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