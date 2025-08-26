41.09 / 41.61 47.89 / 48.59
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Керівництво виправної колонії на Харківщині перетворило в'язнів на рабів: ДБР провело серію затримань (фото, відео)

11:11 26 серпня 2025
Керівництво колонії примушувало ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, фото ДБР

На Харківщині ДБР затримало керівництво виправної колонії за знущання з засуджених.

Йдеться про «Олексіївську виправну колонію № 25», керівництво якої примушувало ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження.

За інформацією ДБР, що керівництво установи систематично чинило незаконний вплив на засуджених.
Людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження. Ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) або камерного типу (ПКТ).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

25 серпня 2025 року працівники ДБР затримали п’ятьох посадовців, причетних до злочину: керівника та першого заступника колонії, чергового помічника керівника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу.

Їм інкриміновано порушення ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Полтавському СІЗО знайшли катівню для ув’язнених.

25

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на початок вересня для всіх знаків зодіаку

Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти її позбутись

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись

Як приготувати полуничний джем

Мінімум цукру — максимум смаку: Сумська показала, як варити натуральний джем

Навчання у вишах до 2004 року зарахують до страхового стажу. Фото&nbsp;— Pixabay

Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати

Наступний матеріал
Новини партнерів