Керівництво виправної колонії на Харківщині перетворило в'язнів на рабів: ДБР провело серію затримань (фото, відео)

На Харківщині ДБР затримало керівництво виправної колонії за знущання з засуджених.

Йдеться про «Олексіївську виправну колонію № 25», керівництво якої примушувало ув’язнених до безоплатної та понаднормової праці, використовуючи психологічний тиск, залякування та приниження.

За інформацією ДБР, що керівництво установи систематично чинило незаконний вплив на засуджених.

Людей змушували працювати безоплатно, зокрема понаднормово, застосовуючи шантаж, погрози, образи та інші приниження. Ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) або камерного типу (ПКТ).

25 серпня 2025 року працівники ДБР затримали п’ятьох посадовців, причетних до злочину: керівника та першого заступника колонії, чергового помічника керівника, а також керівника й оперуповноваженого оперативного відділу.

Їм інкриміновано порушення ч. 3 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Полтавському СІЗО знайшли катівню для ув’язнених.

