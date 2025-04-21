У Полтавському СІЗО знайшли катівню для ув’язнених (ФОТО, ВІДЕО)

Камеру тортур на території медичної частини Полтавської установи виконання покарань № 23 (СІЗО) виявили працівники ДБР за сприяння керівництва Державної кримінально-виконавчої служби України. У ній систематично катували ув’язнених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Таких осіб поміщували до спеціально облаштованого невеликого приміщення із металевими ліжками, без туалету й могли тримати там прив’язаними по кілька діб без можливості їсти, пити і справляти природні потреби.

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За даними слідства, один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів.

Останнє знущання над ув’язненим було зафіксоване оперативники ДБР на відеокамеру 15 квітня.

Знущання над ув’язненим

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На ньому видно, як три працівники СІЗО заздалегідь підготовленими стрічками (чи то гумовими, чи то з якоїсь цупкої тканини) прив’язують ув’язненого по руках і ногах до ліжка Після спроб потерпілого вивільнитись до нього застосували спеціальний засіб — кайданки. Таким чином, повідомляєПолтавська обласна прокуратура, за процесуального керівництва якої ведеться розслідування, в’язень пролежав без руху 19 годин.

Двом співробітникам установи — черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони — вже повідомлено про підозру, говориться в заявіДБР. Їм інкримінують підозру в катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Слідчі дії тривають і, певне, будуть встановлені й інші епізоди катувань, а коло осіб, причетних до них, буде розширене.

Також «ФАКТИ» писали про незвичайний процес у Полтавському районному суді, де перед законом постали одразу п’ятеро колишніх співробітників державної установи «Божковська виправна колонія (№ 16)», які систематично катували засуджених.

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