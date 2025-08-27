40.49 / 41.57 47.75 / 48.40
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Як їсти кукурудзу за етикетом: є помилка, яку люди роблять дуже часто

22:27 27 серпня 2025
Кукурудза. Фото Ольги Сметанської

У ресторанах кукурудзу подають вже зрізаною з качанів. Їсти на качані її можна в домашній неформальній ситуації. Обов'язково чистими руками. Не беріть сіль з відкритої сільнички пальцями. Ця помилка трапляється дуже часто. За правилами разом із сільничкою подається ложечка. Адже брати щось на загальному столі руками категорично неприйнятно. Це негігієнічно та неестетично.

У домашніх умовах також можна зрізати зерна з качана, а потім їсти за допомогою вилки. Вершкове масло намащується на качан за допомогою ножа.

Використовуйте серветки, попередньо подбайте про їх наявність.

І ще один момент: якщо ви їсте кукурудзу з качана, варто заздалегідь (перед варінням) розрізати його на кілька частин. У цьому випадку їсти кукурудзу буде зручніше.

Купуйте та відварюйте молоду кукурудзу. Її також набагато зручніше їсти, крім того, вона смачніша.

РЕКЛАМА

Знання тонкощів етикету допоможе вам у будь-якій ситуації почуватися комфортно.

А про те, як правильно їсти популярну страву грузинської кухні — хінкалі, читайте тут.

Читайте також: Як їсти чебурек за етикетом: у деяких ресторанах вам видадуть спеціальний аксесуар

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

14

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Плата за газ

«Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти її позбутись

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись

Наступний матеріал
Новини партнерів