Як їсти кукурудзу за етикетом: є помилка, яку люди роблять дуже часто
У ресторанах кукурудзу подають вже зрізаною з качанів. Їсти на качані її можна в домашній неформальній ситуації. Обов'язково чистими руками. Не беріть сіль з відкритої сільнички пальцями. Ця помилка трапляється дуже часто. За правилами разом із сільничкою подається ложечка. Адже брати щось на загальному столі руками категорично неприйнятно. Це негігієнічно та неестетично.
У домашніх умовах також можна зрізати зерна з качана, а потім їсти за допомогою вилки. Вершкове масло намащується на качан за допомогою ножа.
Використовуйте серветки, попередньо подбайте про їх наявність.
І ще один момент: якщо ви їсте кукурудзу з качана, варто заздалегідь (перед варінням) розрізати його на кілька частин. У цьому випадку їсти кукурудзу буде зручніше.
Купуйте та відварюйте молоду кукурудзу. Її також набагато зручніше їсти, крім того, вона смачніша.
Знання тонкощів етикету допоможе вам у будь-якій ситуації почуватися комфортно.
