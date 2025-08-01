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Буде набагато смачніше: відомий шеф-кухар розповів, з чим можна поєднати кукурудзу
В Україні триває «сезон кукурудзи», популярність якої зросла після того, як Олександр Городник розповів, як кукурудзу можна приготувати за три хвилини у мікрохвильовці, а Вадим Бжезінський (Пава) порадив, як зробити процес приготування простим і легким.
Власні «секретики» щодо приготування кукурудзи має і відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Він радить не «зациклюватись» лише на кукурудзі з сіллю, а спробувати подавати її до столу з іншими поєднаннями. Всього пан Євген нарахував п'ять поєднань, з якими кукурудзу можна запропонувати гостям.
Зокрема, з медом. Варену кукурудзу Клопотенко змастив медом і порадив полити соком лимона.
Із салямі. Кулінар поклав тонко нарізані шматочки ковбаси на качан і додав трохи меленого чорного перцю.
Зі сметаною. Як зазначив Клопотенко, на цей експеримент його надихнула мексиканська страва буріто, яка містить кукурудзу. Її Клопотенко опускає у сметану, і йому смакує. «Я подумав, чом би кукурудза не працювала гарно і тут?» — прокоментував він.
З горіхами. Клопотенко обваляв качан у молотих волоських горіхах. Він зазначив, що це надасть кукурудзі аромату попкорну.
З раками. Кулінар відварив раків разом із кукурудзою. Він спробував качан разом із м'ясом рака. «Це п'ять із п'яти», — додав він.
Раніше «ФАКТИ» писали про незвичайний рецепт малосольних огірків на мінералці: готуються вони дуже просто, і можуть подаватися до столу на ранок наступного дня.722
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