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Буде набагато смачніше: відомий шеф-кухар розповів, з чим можна поєднати кукурудзу

10:49 1 серпня 2025
Кулінар Євген Клопотенко розповів про п&#39;ять поєднання кукурудзи

В Україні триває «сезон кукурудзи», популярність якої зросла після того, як Олександр Городник розповів, як кукурудзу можна приготувати за три хвилини у мікрохвильовці, а Вадим Бжезінський (Пава) порадив, як зробити процес приготування простим і легким.

Власні «секретики» щодо приготування кукурудзи має і відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Він радить не «зациклюватись» лише на кукурудзі з сіллю, а спробувати подавати її до столу з іншими поєднаннями. Всього пан Євген нарахував п'ять поєднань, з якими кукурудзу можна запропонувати гостям.

Зокрема, з медом. Варену кукурудзу Клопотенко змастив медом і порадив полити соком лимона.

Із салямі. Кулінар поклав тонко нарізані шматочки ковбаси на качан і додав трохи меленого чорного перцю.

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Зі сметаною. Як зазначив Клопотенко, на цей експеримент його надихнула мексиканська страва буріто, яка містить кукурудзу. Її Клопотенко опускає у сметану, і йому смакує. «Я подумав, чом би кукурудза не працювала гарно і тут?» — прокоментував він.

З горіхами. Клопотенко обваляв качан у молотих волоських горіхах. Він зазначив, що це надасть кукурудзі аромату попкорну.

З раками. Кулінар відварив раків разом із кукурудзою. Він спробував качан разом із м'ясом рака. «Це п'ять із п'яти», — додав він.

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Раніше «ФАКТИ» писали про незвичайний рецепт малосольних огірків на мінералці: готуються вони дуже просто, і можуть подаватися до столу на ранок наступного дня.

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