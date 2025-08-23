41.08 / 41.60 48.02 / 48.72
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Як їсти чебурек по етикету: у деяких ресторанах вам видадуть спеціальний аксесуар

22:02 23 серпня 2025
чебурек

Хто ж не любить чебуреки! Сьогодні вони є у меню багатьох ресторанів Києва. Етикет пропонує їх їсти руками, тримаючи вертикально і починаючи з верхнього краю. Потрібно ретельно вимити руки перед їжею. У деяких ресторанах до чебуреків подають рукавички — це ідеальний варіант.

У ресторані можна використовувати вилку та ніж. При цьому потрібно пам'ятати, що всередині чебурека смачний бульйон, яким варто поласувати.

Ідеальні чебуреки хрусткі та соковиті. Подаються вони гарячими.

Перш ніж їсти чебурек, подбайте, щоб на столі були серветки. Адже інакше ви ризикуєте вимастити одяг свій та оточуючих.

РЕКЛАМА

І ще: не замовляйте їжу, яку не вмієте їсти, якщо обідаєте чи вечеряєте з діловими партнерами. Адже в офіційній ситуації важливо зосередитися на ділових питаннях, а не на тому, як їсти страву.

Багато смаколиків, таких як чебуреки, можна приготувати і вдома, а потім насолодитися ними в колі рідних та близьких. Тоді ви повністю відчуватимете себе зручно. А це важливо для кожної людини.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як етикет пропонує їсти популярну страву грузинської кухні хінкалі.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

1545

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на початок вересня для всіх знаків зодіаку

Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені

Чебурек від Клопотенка не сподобався мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт відомого шеф-кухаря розлютив українських мусульман: що не так із чебуреками від Клопотенка

Навчання у вишах до 2004 року зарахують до страхового стажу. Фото&nbsp;— Pixabay

Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати

Рецепт домашнього твердого сиру. Фото Pixabay

Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти

Наступний матеріал
Новини партнерів