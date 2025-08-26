- 20:34 «Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою
Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»
Відбулася прем'єра 16-го сезону кулінарного реаліті «МастерШеф», і команда проєкту взялася до підготовки наступного циклу. Як і в минулих сезонах, змагатися будуть аматори, а оцінюватимуть незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.
За словами продюсерів, основним концептом сезону стала тема здорового харчування, а в одному з випусків учасники будуть готувати для героїв іншого шоу — «Зважені та щасливі». У 16-му сезоні відбудуться два масштабні виїзні конкурси: на ВДНГ та до столичного супермаркету. Продюсери обіцяють також оновлений формат суперфіналу.
На сторінці проєкту у соціальній мережі глядачі поділилися враженнями від початку сезону та своїми сподіваннями на суперфінал.
«Спіймала себе на думці, що вже покоління виросли на цьому шоу і фраза „вже в дитинстві мріяла/мріяв“ стає дедалі звичнішою… - написали у коментарях. — Дякую, що ви є, попри все».
«Класний буде, мабуть, сезон, бо перший раз подивилась кастинг від початку до кінця:) — зізналися у мережі. — Дуже цікаві учасники».
«За всі сезони перемога 15-го найганебніша та очевидно несправедлива! — висловили своє враження. — Азійська „принцеса“ нічого не досягне, і згодом її забудуть, але враження від шоу, яке було зіпсоване, — це не забудеться. Тому в цьому сезоні, сподіваюсь, суддівство буде справедливим і „любимчиків“ за вуха у фінал не затягнуть».
Нагадаємо, переможницею 15-го сезону «МастерШеф» стала 25-річна модель Ненсі Топко. В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» вона зізналася, як справляється з критикою, про що мріє і чи покинула карʼєру моделі.137
