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Пора міняти суддів? Мережа відреагувала на вибір переможця «МастерШеф»
Закінчився 15-й сезон популярного реаліті «МастерШеф». Його зйомки тривали декілька місяців і завершилися у лютому 2025 року. Нагадаємо, реаліті знімалося у новому павільйоні після того, як старий був пошкоджений черговою ракетною атакою росіян. Знову за звання найкращого і можливість поїхати до відомої кулінарної школи Франції змагалися непрофесіонали.
До суперфіналу дійшли троє учасників — Катерина, Денис і Ненсі, серед яких судді мали вибрати переможця. Традиційно серед журі — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. На суперфіналі кожен з учасників мав представити своє унікальне меню.
Концепція Катерини називалася «Смаки хмелю» — вона використала пиво в кожній своїй страві. Денис обʼєднав свої страви з містами України, які для нього найважливіші — Дніпро, Львів та Харків. Концепція Ненсі полягала в тому, що світ можна об’єднати їжею. Саме 25-річна Ненсі Топко з Києва стала переможницею 15-го сезону і поїде в школу Le Cordon Bleu на навчання. Відомо, що дівчина працювала моделлю та давно мріяла про професію шеф-кухаря.
Шанувальники проєкту у соціальній мережі привітали переможницю, хоча були й ті, хто незадоволений вибором та вважає доречним змінити суддів.
«Ненсі дуже крута, від початку вболівала за неї, — написали у коментарях. — Було пару людських моментів, які не сподобались, але як кухар вона професіоналка!»
«Все було передбачено заздалегідь, — вважають у мережі. — Навіть Ектор натякнув своїм вбранням… але сподівались на ВІРНЕ рішення… на жаль…»
«Може, пора міняти суддів? — задаються питанням у коментарях. — Серйозно, за всі сезони в них око замилилось, такого позорища з авансом у фіналі, сирою картоплею переможниці я ніколи не бачила! Може, варто взяти молодших людей, які ще відчувають відповідальність? Треба свіжа кров!»
Раніше Ектор Хіменес-Браво вразив зізнанням.227
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