Залежить від чоловіка: легендарний співак шокував зізнанням
Легендарний співак та композитор Павло Зібров, який показав свій відпочинок, вразив зверненням до дружини. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав світлини разом з Мариною Зібровою та допис про те, що відчуває поруч з коханою жінкою. Нагадаємо, одна з найвідоміших пісень — «Марина» — присвячена саме їй.
«Вітаю тебе з днем народження, моя кохана дружино, моя половинка, без якої я не уявляю свого життя, — зізнався Павло Миколайович. — Ти для мене — все: мій день і моя ніч, моє свято, моя перемога, моє натхнення та мої мрії. Ти режисер мого життя, та, хто пише найкращий сценарій уже 31 рік… Усі ці роки я прислухався до твоїх порад і бачив, як усе складається якнайкраще, саме так, як ти відчувала».
Павло Зібров подякував дружині за доньку Діану, яка зараз працює в команді свого тата.
«З тобою життя — це музика, а ти — її найкраща мелодія, — написав Зібров. — Люблю безмежно!»
Мережа приєдналася до привітань та побажань відомій родині.
«Які ви гарні! — поділилася співачка Катерина Бужинська. — Многая літа Марині!»
«Найщиріші вітання, — написали у коментарях. — Маринці та всій родині, будьте здоровими та щасливими! Живіть у добрі та Божій благодаті! Мирного життя!»
«Як виглядає жінка — залежить від чоловіка, пані Марино, ви прекрасна, — привітали у мережі. — Здоров'я, миру, щастя та довгих років разом, дуже чудово виглядаєте разом».
Раніше Павло Зібров присвятив пісню Мариуполю.113
