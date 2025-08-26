41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Залежить від чоловіка: легендарний співак шокував зізнанням

19:19 26 серпня 2025
Павло та Марина Зіброви

Легендарний співак та композитор Павло Зібров, який показав свій відпочинок, вразив зверненням до дружини. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав світлини разом з Мариною Зібровою та допис про те, що відчуває поруч з коханою жінкою. Нагадаємо, одна з найвідоміших пісень — «Марина» — присвячена саме їй.

«Вітаю тебе з днем народження, моя кохана дружино, моя половинка, без якої я не уявляю свого життя, — зізнався Павло Миколайович. — Ти для мене — все: мій день і моя ніч, моє свято, моя перемога, моє натхнення та мої мрії. Ти режисер мого життя, та, хто пише найкращий сценарій уже 31 рік… Усі ці роки я прислухався до твоїх порад і бачив, як усе складається якнайкраще, саме так, як ти відчувала».

Павло Зібров подякував дружині за доньку Діану, яка зараз працює в команді свого тата.

РЕКЛАМА

«З тобою життя — це музика, а ти — її найкраща мелодія, — написав Зібров. — Люблю безмежно!»

Мережа приєдналася до привітань та побажань відомій родині.

«Які ви гарні! — поділилася співачка Катерина Бужинська. — Многая літа Марині!»

РЕКЛАМА

«Найщиріші вітання, — написали у коментарях. — Маринці та всій родині, будьте здоровими та щасливими! Живіть у добрі та Божій благодаті! Мирного життя!»

«Як виглядає жінка — залежить від чоловіка, пані Марино, ви прекрасна, — привітали у мережі. — Здоров'я, миру, щастя та довгих років разом, дуже чудово виглядаєте разом».

РЕКЛАМА

Раніше Павло Зібров присвятив пісню Мариуполю.

113

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти її позбутись

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись

Тиждень з 25 по 31 серпня стане важливим кордоном у сфері фінансів, фото з відкритих джерел

Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Плата за газ

«Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів