Крик душі: легендарний співак присвятив пісню Маріуполю (відео)

Знаменитий співак та композитор Павло Зібров випустив потужну пісню, присвячену Маріуполю, мешканці якого одні з перших відчули страшні наслідки повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Павло Миколайович на своїй сторінці у соціальній мережі поділився болем, який розриває його серце.

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— Кожен рядок — це відлуння сердець тих, хто пройшов через найстрашніше і залишився людиною, — написав Зібров. — Це історія про біль та розпач, про підтримку, віру й надію, яка живе навіть крізь темряву.

"Кожен рядок пісні, - написав Павло Зібров, - це відлуння сердець тих, хто пройшов через найстрашніше і залишився людиною"

Відомо, що від початку великої війни Павло Зібров підтримує громаду «Я Маріуполь» у Києві — зустрічається з мешканцями міста та влаштовує концерти.

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- Це неймовірні люди: сильні, світлі, справжні, незламні, — поділився Павло Миколайович. — Вони разом долають усі перешкоди, тримаються одне за одного і несуть у серці величезну віру в життя. Бути поруч із ними — велика честь і надзвичайно важлива місія.

Слова до пісні написала поетеса Леся Василега, з якою співак познайомився саме у центрі «Я Маріуполь». Музика — авторства Павла Зіброва. Відео — робота Олексія Михайлевського та Ніки Фантаєвої — змонтоване з хроніки кадрів Маріуполя у перші дні великої війни.

— «Я Маріуполь» — це більше, ніж пісня, — зазначив Зібров. — Це памʼять про тих, кого ми втратили. Це підтримка для тих, хто продовжує боротьбу. І це надія для всіх нас — на світло, яке обов’язково переможе.

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Відео до пісні змонтоване з хроніки кадрів Маріуполя у перші дні великої війни

Шанувальники подякували Павлу Зіброву за потужну роботу.

«Миколайовичу, вітаю! — написав співак Віктор Павлік. - Дуже круто! Дай Бог!»

«Дуже сильна пісня, — поділилися враженнями. — Торкається серця з перших слів».

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«Я з самого початку, як Маріуполь окупували, СИЛЬНО ВІРЮ в його звільнення нашими хлопцями, — написали у коментарях. — Дякую, Павле Миколайовичу, за цей КРИК ДУШІ кожного українця».

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