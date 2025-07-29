Нарешті відпочиваємо з тобою: популярні артисти вразили зізнанням

Відомі артисти Павло Зібров та Ірина Білик, яка заінтригувала шанувальників, здивували мережу. Співаки показали, як відпочивають вдвох на дачі Зіброва під Києвом. На своїй сторінці у соціальній мережі Павло Миколайович виклав відео, на якому разом з Білик йде смажити шашлик.

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«Сьогодні просто чудовий день, — прокоментувала Білик. — Ми, нарешті, відпочиваємо з тобою, Паша».

«Без концертів, без гламура, без макіяжу, натурель, — підхопив Павло Миколайович і додав, що Іра привезла з собою гарну погоду. — Тут у нас курочка, реберця і шашлик».

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«І пара моїх колишніх», — жартуючи додала Білик.

Підписники відреагували на відео артистів і зацінили гостру реакцію Ірини.

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«Простенько, невимушено і по-домашньому тепло, — написали під відео. — Іра, Павло Миколайович, ви КЛАСНІ!»

«Оце у вас компанія, легенди», — відреагували у мережі.

«Іруся як щось скаже, — потішилися у коментарях. — Класнюча».

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Раніше мережа відреагувала на нову версію хіта Ірини Білик.

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