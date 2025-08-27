П’ять найнебезпечніших марок авто для викрадення: які автомобілі крадуть найчастіше і як цього уникнути

Особистого автомобіля можна позбутися не лише через аварію або поломку двигуна, а й через його викрадення. У середньому щороку в Україні офіційно викрадають 8−10 тисяч авто, і викрадачі давно визначили найпопулярніші марки автомобілів.

Про це йдеться в матеріалі видання Delo.ua, складеному на основі аналізу статистики МВС України та страхових компаній.

За результатами аналізу, п'ятірка авто, які крадуть в Україні найчастіше, виглядає так:

Toyota Camry (2007−2018 р.в.) — 847 зареєстрованих викрадень;

Lexus RX (2009−2019 р.в.) — 612 випадків крадіжок;

Toyota RAV4 (2012−2020 р.в.) — 584 викрадення;

BMW X5 (2007−2018 р.в.) — 521 зареєстроване викрадення;

Mercedes-Benz E-класу (2009−2019 р.в.) — 498 крадіжок.

Трохи рідше крадуть Audi Q7 (2010−2018 рр.), Toyota Land Cruiser (усіх років випуску), BMW 5 серії (2010−2019), Lexus GX та Mercedes-Benz GLE/ML.

При цьому, як стверджують експерти, Toyota Camry крадуть через високу популярність на українському ринку, відносно слабкі системи безпеки у моделей до 2018 року та стабільний попит на запчастини. Особливо вразливі автомобілі 2012−2016 років випуску.

Lexus RX же приваблює злочинців високою ліквідністю на чорному ринку і швидким перепродажем у сусідніх країнах. Моделі 2012−2016 років мають відомі вразливості в системах сигналізації.

При цьому найбільше слід побоюватися власникам авто в Києві та області, де за 2024 рік вкрали 2847 авто або 34% від їхнього загального числа, потім йдуть Одеса, Харківська, Львівська та Дніпропетровська області. Найчастіше в Україні крадуть авто в жовтні-листопаді, на які припадає до 28% від усіх крадіжок, а найрідше влітку — 22%.

Щоб знизити ризик крадіжки, експерти радять дотримуватися таких правил:

уникайте передбачуваних маршрутів і місць постійного паркування;

встановлюйте кілька незалежних систем захисту одночасно;

паркуйтеся на освітлених парковках, що охороняються;

не залишайте цінні речі на видноті в салоні;

використовуйте механічні блокіратори навіть при короткочасних зупинках.

У разі якщо крадіжка все ж сталася, слід дотримуватися наступного алгоритму дій:

1. Негайне звернення до поліції за номером 102 або через мобільний додаток;

2. Активація GPS-трекера (якщо встановлено) через диспетчерську службу;

3. Повідомлення страхової компанії протягом 24 годин;

4. Подання заяви з повним пакетом документів;

5. Моніторинг оголошень про продаж на AUTO. RIA та інших платформах;

6. Звернення до приватних детективів при неефективності роботи поліції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про топ-5 авто з ненадійними дизельними двигунами.

