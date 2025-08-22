41.02 / 41.52 47.73 / 48.39
Провісник швидкої смерті двигуна: який запах має насторожити водія

19:01 22 серпня 2025
Рівень олії в машині потрібно періодично перевіряти.

Проблеми з двигуном можуть стать для автовласника фатальними. Якщо відчувається запах бензину в маслі, потрібно швидше звертатися до майстра, щоб врятувати мотор.

Паливо в моторній оливі не лише знижує її якість, а й здатне знищити двигун, пише «Твоя МАШИНА».

Паливо, яке попадає в масло, підвищує його рівень (розбавляє оливу). І чим довше триває така ситуація, тим більший ризик капремонту, нагадують майстри автосервісу.

Читайте також: BMW та Volkswagen розчарували: експерти назвали топ-5 авто з ненадійними дизельними двигунами

Проблему виявити просто. Достатньо відкрити кришку маслозаливної горловини та понюхати. Якщо мастило втратило в’язкість, а колір став темним — причина може критися у форсунках. Коли інжектор пропускає забагато пального, його надлишок не згоряє й стікає в картер. Подібне трапляється і при зношених поршневих кільцях.

У дизельних авто ситуація ускладнюється під час регенерації сажового фільтра. Надлишок пального, який подається для спалювання сажі, теж опиняється у мастилі. Це прискорює знос деталей, адже тонкий шар мастила вже не виконує свою функцію.

Погане змащення веде до перегріву, підвищеного тертя і навіть заклинювання мотора. У таких випадках доведеться міняти весь агрегат.

Ремонт залежить від моделі авто та масштабу пошкоджень — від кількох сотень гривень до десятків тисяч.

Нагадаємо, в Україні змінили правила торгівлі вживаними автомобілями.

