BMW та Volkswagen розчарували: експерти назвали топ-5 авто з ненадійними дизельними двигунами

Автомобілі з дизельними двигунами українці довгий час вважали дуже надійними й економічними, такими, що витримують великі пробіги без капремонту.

Але експерти, які працюють на автомобільному ринку, зазначають, що власники таких авто скаржаться на часті несправності, високі витрати на ремонт і проблеми з довговічністю.

Сайт Avtomob опублікував список п’яти дизельних моделей, які краще не купувати.

1. BMW X5 (E70) 3.0d. Цей представник преміум-класу, хоч і здобув популярність серед поціновувачів кросоверів, у дизельному виконанні часто стає джерелом технічних негараздів.

Основні проблеми:

Вразлива паливна система та ненадійні турбіни.

Регулярні збої в роботі сажового фільтра (DPF).

Висока вартість ремонту, без допомоги сервісу обійтися практично нереально.

2. Volkswagen Touareg 3.0 TDI (перше покоління). Зовні — представницький SUV із потужним дизельним двигуном, але за фасадом ховається чимало технічних «сюрпризів».

Типові недоліки:

Двигун має слабке місце — ланцюг газорозподілу швидко зношується.

Автоматична трансмісія часто дає збій.

Запчастини дорогі, а ремонт — ще дорожчий.



3. Opel Zafira 1.9 CDTI. Ця модель часто з’являється на вторинному ринку, але за зовнішньою доступністю ховаються технічні ризики, які можуть добряче вдарити по бюджету.

Типові проблеми:

Ненадійна паливна система, схильна до частих збоїв.

Електроніка поводиться нестабільно — несправності виникають без попередження.

Турбіни мають короткий ресурс і можуть вийти з ладу у найневдаліший момент.

4. Peugeot 407 2.0 HDI. На перший погляд — практичний і економний варіант із французьким шармом.

Типові «сюрпризи»:

Електроніка та проводка часто дають збій, створюючи непередбачувані проблеми.

Форсунки швидко зношуються, що тягне за собою додаткові витрати.

Постійні дрібні несправності змушують регулярно звертатися до майстрів і витрачати кошти.

5. Renault Laguna 1.9 dCi. Ця модель давно здобула сумнівну репутацію серед власників як одна з найпроблемніших у дизельному сегменті.

Основні недоліки:

Двигун 1.9 dCi страждає від надмірного споживання масла.

Турбіна та паливна система мають короткий ресурс і часто виходять з ладу.

Автомобілісти іронізують: Laguna ніби створена для постійного життя на СТО.

Експерти радять краще зверніть увагу на перевірені моделі від Toyota, Honda або Mazda. Саме вони вважаються більш витривалими та безпроблемними.

Нагадаємо, експерти також назвали найнадійніші моделі Land Rover на вторинному ринку.

