Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про врегулювання аптечної діяльності відповідно до норм ЄС

16:44 26 серпня 2025
Аптека

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону «Про аптечну діяльність» (№ 13684), який має на меті комплексне врегулювання фармацевтичного ринку та наближення його до європейських стандартів.

Документ передбачає встановлення вимог до професійної кваліфікації власників аптек, обмеження кількості аптек, які може контролювати один суб’єкт господарювання, посилення регулювання у сфері маркетингових практик, а також нові механізми контролю за якістю та доступністю ліків.

У пояснювальній записці до законопроєкту стверджується, що його ухвалення дозволить знизити вплив великих аптечних мереж на ринок, забезпечити професійність обслуговування та створити прозорі умови конкуренції. Реалізація закону, за задумом авторів, наблизить регулювання фармацевтичної сфери до норм ЄС та покращить доступ населення до якісних і безпечних лікарських засобів.

Законопроєкт розроблено для виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Він передбачає адаптацію національного законодавства до положень Регламенту Ради (ЄС) № 1/2003, Директиви 2005/36/ЄС та практик, що діють у країнах Євросоюзу, зокрема Німеччині, Польщі та Латвії.

Раніше голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький наголошував, що доцільним орієнтиром для України може стати німецька модель аптечної системи, яка поєднує високі професійні стандарти з ефективним державним контролем.

Нагадаємо, за останній рік в Україні було впроваджено низку кроків для посилення регулювання фармринку. Зокрема, було ухвалено закон про заборону маркетингових платежів між виробниками та аптеками. У липні 2025 року Міністерство охорони здоров’я запустило Національний каталог цін, в якому понад 2700 позицій лікарських засобів, запровадивши референтне ціноутворення за європейською методикою «ЄС-8». Серед наступних кроків уряд анонсував розширення каталогу на всі рецептурні препарати, створення єдиного механізму контролю за аптечними мережами та посилення ролі державних органів у сфері конкуренції.

Раніше повідомлялося, що аптечний ринок в Україні демонструє аномальне зростання, створюючи штучну інфраструктуру. А це сприяє підвищенню цін на медикаменти.

