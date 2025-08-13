- 12:59 Стипендія у 8000 гривень: коли буде, і хто отримає
В Україні понад 19 тисяч аптек — більше, ніж хлібних магазинів, — голова пацієнтського фонду
Аптечний ринок в Україні демонструє аномальне зростання, створюючи штучну інфраструктуру. А це сприяє підвищенню цін на медикаменти, вважає голова координаційної ради БО «100% Життя» Дмитро Шерембей.
В інтерв’ю Mind Шерембей навів статистику, за якою у Німеччині з населенням 80 млн громадян лише 15 тисяч аптек. Своєю чергою в Україні аптек близько 19 тисяч, а населення — приблизно 30 млн.
«Тобто це абсолютно неадекватний обсяг пропозиції на попит. У нас хлібних магазинів менше, ніж аптек», — зазначив він.
За словами експерта, така ситуація призводить до завищених витрат у секторі, що компенсуються коштом пацієнтів.
«Щоб утримувати таку велику інфраструктуру, треба великий overhead закладати, високі ціни встановлювати», — підкреслив Шерембей.
Він також звернув увагу на те, що бізнес-модель аптек не передбачає наукової чи виробничої діяльності, а фактично зводиться до оренди торговельної площі та роздрібного продажу.
Нагадаємо, за даними Proxima Research, п’ять найбільших аптечних мереж контролюють понад 64% обсягу продажів на роздрібному фармринку України. Це створює умови для змови, непрозорого ціноутворення та обмеження конкуренції, що стало предметом уваги уряду та АМКУ.
Раніше в інтерв’ю ФАКТАМ виконавча директорка благодійного фонду «Пацієнти України» Інна Іваненко заявила, що МОЗ має здійснити відповідні кроки для стабілізації цін в аптеках.36
