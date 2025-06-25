Попри зростання, аптеки платять у 10 разів менше податку на прибуток: нардеп Кузьміних анонсував перевірки фармринку

Аптечні мережі в Україні демонструють найнижче податкове навантаження серед усіх учасників фармацевтичного ринку — всього 0,22−0,25% податку на прибуток від загального доходу. Про це повідомив народний депутат та голова підкомітету з питань фармації у Комітеті Верховної Ради з питань здоров'я нації Сергій Кузьміних, посилаючись на офіційну відповідь Державної податкової служби України (ДПС) на його запит.

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Так, згідно з даними ДПС за останні три роки, виробники лікарських засобів сплачували 2−3% податку на прибуток, дистриб'ютори — близько 1−1,2%, а аптеки — у десять разів менше, всього 0,22−0,25%. На тлі загального обсягу аптечного продажу, який у 2024 році перевищив 200 млрд грн., це означає мільярди гривень недонадходжень до бюджету.

«Вважаю, що така ситуація неприпустима. ДПС вже оголосила про комплексні перевірки фармринку. Чекаємо на реальні результати та системне донаповнення бюджету», — написав Кузьміних на своїй сторінці в соцмережі.

Раніше експерти ринку звертали увагу на те, що аптечні мережі зростають, незважаючи на загальний спад ринку в упаковках. На цьому тлі низьке податкове навантаження викликає питання щодо прозорості галузі.

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Нагадаємо, з березня 2025 р. в Україні діє заборона маркетингових послуг в аптеках. Частина аптечних мереж заявляла про втрати доходів, проте водночас демонструвала зростання обсягів продажу та розширення мереж. За даними аналітиків Proxima Research, п'ять найбільших аптечних гравців контролюють 64% товарообігу ринку.

За словами нардепа Кузьміних, у 2024 році українці переплатили за ліки 30 млрд через аптечний маркетинг.

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