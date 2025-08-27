Вони точно будуть в тренді: дизайнер назвав головні кольори осіннього сезону (фото)

- 12:45 Виїхав до чи після і чи збрехала прем’єрка: в Україні скандал навколо молодшого брата Юлії Свириденко, який живе в Англії
Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно розповідав про трендові аксесуари, дав рекомендації щодо вибору одягу для осені-2025. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре назвав головні кольори сезону, які, за словами дизайнера, прикрасять будь-який гардероб.
— Чотири кольори, які точно будуть в тренді восени 2025 року, — сказав Андре. - Інжирний — стовідсоткова розкіш. Глибокий, загадковий, з вайбом «дорого і зі смаком». Ідеальний для пальт і тотал луків.
Наступний колір — персиково-карамельний. Теплий, ніжний, він ідеально пасує для вʼязаного одягу. В цьому кольорі точно є щось домашнє й дуже затишне.
Третій колір — темно-коричневий. Дуже глибокий, базовий, суперуніверсальний колір, який личить усім. З ним будь-який образ стає надзвичайно стильним.
Четвертий — глибокий синій. Він надає глибини та елегантності. Ідеальний для того, щоб мати вигляд справжньої леді, навіть у повсякденних образах.
Підписники прокоментували поради дизайнера, зауваживши, що деякі з кольорів перейшли з минулого сезону.
«Дуже сподобався перший колір, — написали у коментарях. — Ну і радує, що коричевий ще в топі, бо назбиралося багато за минулий сезон».
«Шоколадний — реально казка для осені», — додали у мережі.
«Кожного сезону змінюється лише назва кольору: марсала, бургунді, тепер інжирний, але ж по суті це одне і те ж», — висловили думку у соцмережі.
Нагадаємо, як раніше розповідали «ФАКТИ», дизайнер нещодавно повернувся з довгої подорожі Америкою.
