Вони точно будуть в тренді: дизайнер назвав головні кольори осіннього сезону (фото)

Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно розповідав про трендові аксесуари, дав рекомендації щодо вибору одягу для осені-2025. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре назвав головні кольори сезону, які, за словами дизайнера, прикрасять будь-який гардероб.

— Чотири кольори, які точно будуть в тренді восени 2025 року, — сказав Андре. - Інжирний — стовідсоткова розкіш. Глибокий, загадковий, з вайбом «дорого і зі смаком». Ідеальний для пальт і тотал луків.

Інжирний, за словами дизайнера, ідеальний для пальт. Фото Instagram

Наступний колір — персиково-карамельний. Теплий, ніжний, він ідеально пасує для вʼязаного одягу. В цьому кольорі точно є щось домашнє й дуже затишне.

Третій колір — темно-коричневий. Дуже глибокий, базовий, суперуніверсальний колір, який личить усім. З ним будь-який образ стає надзвичайно стильним.

На думку Тана, цей колір личить усім. Фото Instagram

Четвертий — глибокий синій. Він надає глибини та елегантності. Ідеальний для того, щоб мати вигляд справжньої леді, навіть у повсякденних образах.

Підписники прокоментували поради дизайнера, зауваживши, що деякі з кольорів перейшли з минулого сезону.

«Дуже сподобався перший колір, — написали у коментарях. — Ну і радує, що коричевий ще в топі, бо назбиралося багато за минулий сезон».

«Шоколадний — реально казка для осені», — додали у мережі.

«Кожного сезону змінюється лише назва кольору: марсала, бургунді, тепер інжирний, але ж по суті це одне і те ж», — висловили думку у соцмережі.

