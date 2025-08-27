41.08 / 41.58 47.81 / 48.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Вони точно будуть в тренді: дизайнер назвав головні кольори осіннього сезону (фото)

11:23 27 серпня 2025
Андре Тан

Відомий дизайнер Андре Тан, який нещодавно розповідав про трендові аксесуари, дав рекомендації щодо вибору одягу для осені-2025. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре назвав головні кольори сезону, які, за словами дизайнера, прикрасять будь-який гардероб.

— Чотири кольори, які точно будуть в тренді восени 2025 року, — сказав Андре. - Інжирний — стовідсоткова розкіш. Глибокий, загадковий, з вайбом «дорого і зі смаком». Ідеальний для пальт і тотал луків.

Інжирний, за словами дизайнера, ідеальний для пальт. Фото Instagram

Наступний колір — персиково-карамельний. Теплий, ніжний, він ідеально пасує для вʼязаного одягу. В цьому кольорі точно є щось домашнє й дуже затишне.

РЕКЛАМА

Третій колір — темно-коричневий. Дуже глибокий, базовий, суперуніверсальний колір, який личить усім. З ним будь-який образ стає надзвичайно стильним.

На думку Тана, цей колір личить усім. Фото Instagram

Четвертий — глибокий синій. Він надає глибини та елегантності. Ідеальний для того, щоб мати вигляд справжньої леді, навіть у повсякденних образах.

РЕКЛАМА

Підписники прокоментували поради дизайнера, зауваживши, що деякі з кольорів перейшли з минулого сезону.

«Дуже сподобався перший колір, — написали у коментарях. — Ну і радує, що коричевий ще в топі, бо назбиралося багато за минулий сезон».

«Шоколадний — реально казка для осені», — додали у мережі.

«Кожного сезону змінюється лише назва кольору: марсала, бургунді, тепер інжирний, але ж по суті це одне і те ж», — висловили думку у соцмережі.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, як раніше розповідали «ФАКТИ», дизайнер нещодавно повернувся з довгої подорожі Америкою.

Читайте також: Як виглядати молодше без косметики: Андре Тан назвав кольори, що омолоджують

52

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Таро прогноз на 27 серпня. Фото&nbsp;— Pixabay

Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Наступний матеріал
Новини партнерів