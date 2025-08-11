Як виглядати молодше без косметики: Андре Тан назвав кольори, що омолоджують

- 11.08 23:35 Шанс на мир і загроза нового наступу російських військ: що сказав Зеленський
Правильно підібраний колір — це не просто естетика, а справжній інструмент для створення гармонійного та яскравого образу. Відомий український дизайнер Андре Тан, який раніше назвав головні тренди літніх аксесуарів, на своїй сторінці в Instagram розповів, які саме відтінки здатні підкреслити природну красу та навіть візуально зменшити вік жінки.
На думку дизайнера, лавандовий — один із найефективніших кольорів для омолодження. Ніжний пастельний тон приховує недоліки, додає ефекту «цвітіння» та найкраще пасує світлошкірим блондинкам з блакитними або сірими очима.
Світло-блакитний — освіжає та додає глибини образу. Ідеальний для літнього сезону, особливо для дівчат зі світлим або русявим волоссям і блакитними чи зеленими очима, вважає Андре Тан.
Ніжно-рожевий та кораловий — теплі відтінки, що додають м’якості та природного рум’янцю. Пасують усім типам зовнішності, дозволяючи виглядати сяюче навіть без макіяжу.
Андре Тан впевнений, що молочний — це універсальний колір, який освіжає та легко комбінується з іншими елегантними тонами: бежевим, карамельним, ніжно-сірим.
«Обирайте відтінки, які підкреслюють ваші природні особливості — і ви виглядатимете молодшими щонайменше на 10 років!» — радить Андре Тан.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про наймодніші кольори осені-2025.62
