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Вони всюди: дизайнер назвав головні тренди літніх аксесуарів
Популярний дизайнер Андре Тан, який назвав правила складання гардеробу, поділився трендами літніх аксесуарів. За словами Тана, саме вони додають образу довершеності та особливого шарму. На своїй сторінці у соціальній мережі Тан виклав світлини та пояснив, які найбільш актуальні аксесуари цього літа.
Дизайнер рекомендує завжди мати з собою французьку шпильку.
«Ідеально підходить для пучка, половинчастого хвоста або просто закріпити волосся ззаду, — написав Андре. — Обʼємна резинка — тренд, що повернувся з 90-х. Ідеально поєднувати її з хвостом або пучком. Повʼязка на голову — чорна або біла. Шпилька „old money“ — додає образу елегантності. Хустинка — можна завʼязати на голову, на сумку або навіть як топ».
Підписники подякували за рекомендації та поділилися своїми спостереженнями.
«Зараз в Греції у всіх місцевих і туристів пластикові крабики у вигляді квіточки, — поділилися враженнями. — Вони всюди: з хвостиком, типу мальвіна, на сумках».
«Я накупила ще раніше схожих атласних резинок багато кольорів, бо живу в США, і там, де я живу, стільки національностей, що вдягай хоч роги і пофіг на моду… Але як же я втішилася що мої резиночки, які вже від Різдва ношу, зараз в тренді», — додали у коментарях.
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