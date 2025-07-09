Я інший: відомий дизайнер повернувся до України

Відомий дизайнер Андре Тан, який назвав тренди весільних суконь, повернувся до України з довгої подорожі до Америки. За словами Тана, вона повністю його змінила. Разом з іншими українськими дизайнерами він потрапив до офісів світових брендів та американської редакції журналу Vogue. Після довгої подорожі Тан зізнався, що вперше за три роки великої війни відчув натхнення. На своїй сторінці у соціальній мережі Андре виклав світлини з Нью-Йорку та допис про свій досвід.

ВІДЕО ДНЯ

«Американська мрія, яка змінила мене, — написав дизайнер. — Моє відрядження в Америку завершилося. Але те, що я привіз звідти — не поміститься в жодну валізу. Бо це не речі. Це — трансформація!

Я потрапив у серце індустрії, про яку мріяв — в офіси брендів, що диктують моду всьому світові: Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Phillip Lim… І, як кульмінація мого маршруту — сам американський VOGUE. Коли я стояв перед цими дверима, мені здавалося, що це сон. Але це була реальність, до якої я доріс, доробив, дожив".

Тан додав, що у нього зʼявився новий рівень сміливості.

РЕКЛАМА

«Цей вуличний ритм Нью-Йорка, розмови з дизайнерами, енергія креативних просторів, де народжуються тренди завтрашнього дня — це не просто надихнуло мене, це мене перенародило! - зізнався Андре. - І знаєте, зараз дуже відверто — ВПЕРШЕ за 3 роки, з початку повномасштабної війни, я відчув це гостре та живе натхнення, яке неможливо передати словами!»

Дизайнер зауважив, що українську моду побачили і визнали.

РЕКЛАМА

«Я повертаюсь іншим, — написав Тан. — Зі щитом нових ідей. З вірою в українську моду, яка вже говорить зі світом. І голос її звучить дедалі гучніше. І ще прозвучить не раз».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» стилістка назвала найактуальніші поєднання літніх образів.

942

Читайте нас у Facebook