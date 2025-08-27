Боронив Україну 10 років: на Луганщині загинув адвокат з Чернігівщини

За час війни Віктор Рижак здобув авторитет серед побратимів, він проявляв мужність, героїзм, стійкість, рішучість. Проте російські окупанти вбили 45-річного воїна з Бобровиці, повідомляють у міській раді:

«Віктор після школи вступив до Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». У 2001 році почав роботу в органах прокуратури Чернігівської області. Але через чотири роки звільнився за власним бажанням.

Надалі Віктор провадив приватну юридичну практику. Був викладачем юридичних дисциплін Прилуцького фінансово-правового коледжу. Потім склав кваліфікаційний іспит на право на зайняття адвокатською діяльністю".

Шлях воїна Віктор Рижак розпочав з 2015 року, вступивши на військову службу за контрактом до Збройних сил України.

«Брав безпосередню участь у бойових діях. За час військової служби отримав бойові нагороди: орден «Честь і Слава» громадської організації «Спілка бійців та волонтерів АТО «Сила України» — 2015 рік, відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції» — 2016 рік, медаль «Авдіївка. Промзона. Стояли на смерть» громадської організації «Об'єднання патріотів «Сильні духом» — 2016 рік; медаль «За оборону Авдіївки» військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області — 2018 рік; орден «Лицарський Хрест Добровольця» Всеукраїнського союзу ветеранів АТО — 2019 рік; відзнаку Командувача об’єднаних сил «Козацький Хрест» І ступеню — 2020 рік; нагрудний знак «За зразкову службу» Міністерства оборони України — 2021 рік».

У розпал великої війни Віктор Рижак продовжував боронити країну. 2023 року він одружився з Анастасією. Було у пари багато планів, але, на жаль, не здійснились…

Старший солдат загинув 10 липня 2025 року при виконанні бойового завдання під час штурмових дій в Луганській області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Донеччині загинув захисник з Черкащини, який за короткий час втратив батьків та сестру.

