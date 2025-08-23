За короткий час втратив батьків та сестру: на Донеччині поліг захисник із Черкащини

У Монастирищі на Черкащині знову болюча втрата. Місцева громада простилася з героєм Володимиром Алексєєвим. Він був працьовитим, приязним, завжди з легкістю завойовував прихильність оточення. Мав багато друзів. Його доброзичливість, щирість, привітність і відкритість були магнітом. Всі знали, що Володимир — хазяїн свого слова: не зрадить, не підведе, повідомляє міська рада. Воїну навіки 31.

«Після школи Володимир вступив до училища міста Тульчин. Здобувши професію, відразу влаштувався на роботу у селищі Вапнярка. Життя гартувало його ще з дитячих літ. Та він ніколи не скаржився. А просто жив. З гідністю. З миром у душі. З теплом в очах. І хоча війна не входила у плани захисника, але вона підступно увірвалася в його життя. Володимир не сховався, не втік, а став на захист України. Був оператором відділення радіорозвідки 117-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Володимир Алексєєв з честю та гідністю виконував свій військовий обов’язок, його поважали побратими та командири. Адже навіть втративши маму з татом, цієї весни ще й поховавши сестричку, і при цьому бачивши всі жахіття війни — він не зрадив своїм принципам і моральним переконанням — залишався людиною слова та діла», — йдеться у повідомленні.

Торік чоловік одружився з коханою Інною. Вона була його єдиним промінчиком світла у цій жахливій пітьмі війни, його серцем, домівкою. Вони мріяли про майбутнє без війни, спільні світанки та прогулянки під зорями, про життя, довге спільне життя… Але…

11 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Петрівка Донецької області солдат Володимир Алексєєв отримав поранення, несумісні з життям.

Поховали героя з усіма військовими почестями на Княжиківському кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з росією загинув багаторазовий чемпіон та призер першостей України і міжнародних змагань, майстер спорту міжнародного класу зі стрільби Олексій Хабаров. Спортсмен поповнив сайт-реквієм «Ангели спорту».

