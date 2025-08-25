Рік жевріла надія: в бою на Донеччині загинув 19-річний старший стрілець

Монастирищина провела в останню дорогу юного й водночас неймовірно хороброго хлопця — Дениса Козиренка. Він міг обрати інший шлях, але обрав шлях воїна. Адже в його венах текла кров свободи, повідомляє міська рада. Йому навіки 19 років.

«Денис народився на Житомирщині. Згодом разом із матусею та старшою сестричкою переїхали жити до бабусі з дідусем на Черкащину. Тут він вступив до професійного училища для здобуття професії механіка. Але натомість здобув іншу професію — старшого стрільця, підписавши 30 травня 2024 року контракт із 355-м навчальним механізованим полком. Після навчання приєднався до військової частини А4219. Ось так на третьому курсі навчання 19-річний хлопчина покинув розмірене студентське цивільне життя і став військовослужбовцем», — розповідають у міськраді.

Та, на жаль, окупанти безжально вбили воїна. Сталося це 12 серпня 2024 року при виконанні завдання поблизу населеного пункту Красногорівка Донецької області у результаті атаки ворожого БПЛА. Тоді зв’язок із Денисом зник.

У серцях родини до останнього жевріла надія, що він живий. Цілий рік воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно, після проведеної ДНК- експертизи, встановлено, що Денис Козиренко загинув того серпневого дня.

Поховали солдата з усіма військовими почестями під звуки трикратного військового салюту на Владиславчинському кладовищі. Військові вручили рідним Державний прапор, як символ України, якій вірно служив Денис.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на війні з росією загинув багаторазовий чемпіон та призер першостей України й міжнародних змагань, майстер спорту міжнародного класу зі стрільби Олексій Хабаров.

