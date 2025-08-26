«Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою

Вінницька громада попрощалася з полеглим захисником Євгеном Олійником. За життя його було відзначено державною нагородою України «Захиснику Вітчизни» — за відвагу та внесок у зміцненні обороноздатності країни. Воїну навіки 42 роки, повідомляє міська рада.

ВІДЕО ДНЯ

«Євген виріс у Бахмуті, де створив сім’ю та із дружиною виховував двох синів, яким зараз 15 та 5 років. Працював газоелектрозварювальником. З початком повномасштабного російського вторгнення разом із родиною переїхав до Вінниці. Євген усією душею полюбив Південний Буг, адже був пристрасним рибалкою, захоплювався чудовими навколишніми краєвидами, — розповідає дружина бійця Марина. - Його не полишав смуток за рідною домівкою, проте розумів, що надії на швидке повернення немає… Тож мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці — щойно здужає, щойно зможе знову стати міцно на ноги…»

Уродженець Донеччини став на захист Батьківщини у 2023 році. Був танкістом, виконував бойові завдання у складі підрозділу «Вовча зграя» 14-ї бригади оперативного призначення НГУ «Червона калина».

Зі своїм екіпажем боєць пройшов чимало гарячих точок на східному напрямку фронту, включно з найважчим — Покровським напрямком. Свій останній бій прийняв торік 19 вересня, коли отримав множинні осколкові поранення.

«Після цього життя Євгена перетворилося на суцільну боротьбу зі смертю. Але, на жаль, ветеран відійшов у вічність 22 серпня», — додають у міській раді.

РЕКЛАМА

Поховали захисника на Алеї Слави Сабарівського кладовища.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про історію бійця саперного полку «Хижак» Андрія Дєєва, який загинув у Лимані.

Читайте також: Життя багаторазового чемпіона України зі стрільби обірвала російська куля РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook