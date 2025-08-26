- 20:34 «Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою
- 20:30 П’ять діб повз до своїх з перерізаним горлом: сержант Нацгвардії пережив катування і страту в російському полоні під Покровськом
- 20:07 Паста з креветками: ситна та оригінальна страва для всієї родини
- 19:51 Кабмін дозволив 18−22-річним українцям виїзд за кордон під час воєнного стану
- 19:41 Не слід переоцінювати вплив ATACMS та Storm Shadows на хід війни, — ЗМІ
- 19:38 Медсестра з Чугуєва систематично грабувала загиблих воїнів: прокуратура викрила схему
- 19:30 Сумнівні та схожі на цілеспрямовану піар-кампанію: Кушнірук про заклики до НБУ перевірити репутацію Олега Гороховського
- 19:29 Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня
- 19:19 Залежить від чоловіка: легендарний співак шокував зізнанням
- 18:52 «Зайві» квадратні метри житла: українцям нагадали про необхідність сплатити податок за нерухомість
- 18:35 Чому потрібно обов'язково обрізати полуницю у серпні і коли це краще зробити
- 18:21 Скандал навколо «Укрбуду»: журналіст про те, як Фонд держмайна, Микитась та його партнер зривають аукціон
«Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою
Вінницька громада попрощалася з полеглим захисником Євгеном Олійником. За життя його було відзначено державною нагородою України «Захиснику Вітчизни» — за відвагу та внесок у зміцненні обороноздатності країни. Воїну навіки 42 роки, повідомляє міська рада.
«Євген виріс у Бахмуті, де створив сім’ю та із дружиною виховував двох синів, яким зараз 15 та 5 років. Працював газоелектрозварювальником. З початком повномасштабного російського вторгнення разом із родиною переїхав до Вінниці. Євген усією душею полюбив Південний Буг, адже був пристрасним рибалкою, захоплювався чудовими навколишніми краєвидами, — розповідає дружина бійця Марина. - Його не полишав смуток за рідною домівкою, проте розумів, що надії на швидке повернення немає… Тож мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці — щойно здужає, щойно зможе знову стати міцно на ноги…»
Уродженець Донеччини став на захист Батьківщини у 2023 році. Був танкістом, виконував бойові завдання у складі підрозділу «Вовча зграя» 14-ї бригади оперативного призначення НГУ «Червона калина».
Зі своїм екіпажем боєць пройшов чимало гарячих точок на східному напрямку фронту, включно з найважчим — Покровським напрямком. Свій останній бій прийняв торік 19 вересня, коли отримав множинні осколкові поранення.
«Після цього життя Євгена перетворилося на суцільну боротьбу зі смертю. Але, на жаль, ветеран відійшов у вічність 22 серпня», — додають у міській раді.
Поховали захисника на Алеї Слави Сабарівського кладовища.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про історію бійця саперного полку «Хижак» Андрія Дєєва, який загинув у Лимані.
9
Читайте також: Життя багаторазового чемпіона України зі стрільби обірвала російська куля
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку