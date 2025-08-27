- 12:45 Виїхав до чи після і чи збрехала прем’єрка: в Україні скандал навколо молодшого брата Юлії Свириденко, який живе в Англії
Виїхав до чи після і чи збрехала прем’єрка: в Україні скандал навколо молодшого брата Юлії Свириденко, який живе в Англії
Пропозиція Кабінету міністрів України карати трьома роками в'язниці за спробу незаконно виїхати з України під час війни, спровокувала скандал навколо прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Як виявилося, її рідний молодший брат Віталій Свириденко перебуває за кордоном і достеменно невідомо — виїхав він з країни до російського вторгнення чи втік уже під час нього.
Першою про те, що брат новопризначеної прем'єрки живе в Англії, ще в середині липня повідомила народний депутат України Мар'яна Безугла. За її даними Віталій Свириденко виїхав до Великої Британії на навчання і не повернувся.
Лише за місяць під час Національного молитовного сніданку 25 серпня, Юлія Свириденко підтвердила «Радіо Свобода», що її брат Віталій Свириденко дійсно перебуває у Великій Британії. За її словами, він виїхав за кордон ще до повномасштабного російського вторгнення та проживає за межами України.
Сам Віталій Свириденко був обраний депутатом Чернігівської обласної ради від партії «Слуга народу», але на даний момент у списку депутатів його прізвища немає. У своєму інтерв'ю інша депутатка облради, Олена Дмитренко, у грудні 2023 року, відповідаючи на питання про своїх колег, які виїхали і не повернулися, зазначила, що в їх числі депутат Віталій Свириденко, щоправда з одним нюансом.
«Він перебуває за кордоном, але йому потрібно віддати належне — дуже допомагає армії, причому абсолютно на цьому не піариться. Дуже сильно допомагає, особливо Першій танковій бригаді», — підкреслила депутатка.
Зазначимо, що у своєму звіті депутата за 2022-й рік Віталій Свириденко перераховував надану ним допомогу під час російського вторгнення. Зокрема, під час облоги Чернігова в лютому-березні допомагав різним волонтерським організаціям, займався організацією та фінансуванням евакуації людей з Чернігова, а також доставки гуманітарних вантажів до міста. Також виділив кошти на буріння та облаштування свердловини з питною водою на території Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Зауважимо, що згідно з даними електронної декларації Віталія Свириденка за 2023-й рік, у Великій Британії він проживає з серпня 2022 року, оскільки винаймає там будинок, квартиру і земельну ділянку у 8000 квадратів, на що витратив у 2023-му році 201 431 гривню. При цьому в декларації за 2021-й рік брат прем'єр-міністерки не вказує жодного житла чи землі у Великій Британії, то, найімовірніше, в цьому році він постійно там не жив.
Тим часом Кабмін дозволив українцям віком 18−22 років безперешкодно перетинати державний кордон.25
