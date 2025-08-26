41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
Кабмін дозволив 18−22-річним українцям виїзд за кордон під час воєнного стану

19:51 26 серпня 2025
Кабмін змінив порядок перетину держкордону. Фото зі сторінки Юлії Свириденко

Уряд, як і було анонсовано раніше, оновив порядок перетину державного кордону, дозволивши чоловікам віком від 18 до 22 років включно безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану.

«Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови», — повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

А міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що проєкт урядової постанови готували в МВС з метою «першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України».

Нагадаємо, що раніше в парламент був поданий урядовий проєкт закону, яким пропонується карати військовослужбовців, які намагаються залишити Україну під час війни, позбавленням волі до 3 років і грошовим штрафом більш ніж на 100 тисяч гривень.

Фото зі сторінки Юлії Свириденко

42

