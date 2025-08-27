рф завдала масованого удару по енергетиці та газу: атаковано шість областей України — Міненерго

З наближенням опалювального сезону росіяни посилили атаки на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури. У ніч проти 27 серпня ударів зазнала не лише Сумщина, де в обласному центрі виникли проблемі зі світлом та водопостачанням, а ще п'ять регіонів України.

«Ворог здійснив чергову масовану терористичну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів по цивільній інфраструктурі України. Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі», — зазначили в Міненерго та додали, що наразі на місцях влучань тривають аварійні роботи та проводиться оцінка завданої противником шкоди.

Зокрема, в міністерстві повідомляють, що значна частина Сум залишилася без електрики через удар російських дронів-камікадзе по обладнанню однієї з ключових підстанцій.

На Полтавщині були атаковані об'єкти газотранспортної інфраструктури — завдано значної шкоди. Очільник ОВА Володимир Когут повідомляв, що в області зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі: «Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Станом на цю годину пожежі локалізовано, електропостачання відновлено».

За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

А на Донеччині атаки зазнало підприємство, яке забежпечувало вугіллям теплову генерацію України — робота фабрики повністю паралізовано, обладнання серйозно пошкоджено.

На Чернігівщині під ударом перебувалаНовгород-Сіверщина, де був знеструмлений 51 населений пункт.

«Допоки фахівці ліквідують наслідки удару і працюють, щоб повернути світло, — критично важливі установи і підприємства живляться від альтернативних джерел — лікарня, ЦНАП, комунальні потужності», — повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус. В громаді розгорнули 7 пунктів незламності.

«Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання. Розцінюємо російські атаки як продовження свідомої політики рф з руйнування цивільної інфраструктури України напередодні опалювального сезону. Це черговий акт енергетичного терору, спрямований проти мирного населення», — додали в Міненерго.

А в Повітряних силах ЗСУ уточнили, що зафіксовано влучання 21 БпЛА на 9 локаціях. Загалом ворог у ніч проти 27 серпня застосував 95 ударними БпЛА. Станом на 09.00 було підтвердженно збиття та подавлення 74 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Нагадаємо, що недодавно росіяни прицільно атакували ідприємство, яке належить азербайджанській компанії — на нафтобазі SOCAR на Одещині, зокрема, був пошкоджений трубопровід дизельного пального. Також ударів зазнала газокомпресорна станція «Орловка», яка забезпечує реверс газу з Румунії, Греції та Туреччини в Україну, і через яку в нашу країну була доставлена перша партія «блакитного» палива з Азербайджана.

Ілюстративне фото ДСНС

