Окупанти безжально тероризують Сумщину: міста залишились без світла, води та транспорту

Російські загарбники, які постійно завдають масованих ударів по прикордонній Сумщині, у ніч проти середи, 27 серпня, атакували Сумську громаду безпілотниками.

Як повідомив очільник ОВА Олег Григоров, під ударом опинилися околиці обласного центру.

«Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби», — зазначив він та додав, що, за попередніми даними, обійшлося без жертв.

А у «Міськводоканалі» попередили мешканців Сум, що у зв'язку з ворожою атакою всі об'єкти водоканалу знеструмлені та переводяться на аварійно-резервне живлення.

Вода містянам подаватиметься за графіком з пониженим тиском: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00. Через знеструмлення підкачувальних насосів водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє.

Своєю чергою в «Електроавтотрансі» повідомили, що у зв’язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах працюють тільки автобуси. Про відновлення повноцінного руху комунального транспорту буде повідомлено додатково.

Тим часом мер Сум Артем Кобзар уточнив, що влучань у житлові квартали вночі не фіксувалося.

Вже ранком у середу в Повітряних силах ЗСУ попередили, що на півночі та сході Сумщини, а також на півночі Чернігівщини, Харківщини та Донеччини фіксуються ворожі розвідувальні БпЛА.

Нагадаємо, що днями ворог завдав удару по сумському університету, зруйнувавши один з корпусів вишу. Загарбники атакували місто «Шахедами» та балістикою.

