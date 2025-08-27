В Рязанській області росії, де нещодавто вибух в пороховому цеху вщент зруйнував завод «Еластик», 26 серпня знов сталася «бавовна».

Напередодні увечорі низка російських тг-каналів повідомляла про «пожежу в полі поблизу селища Божаткове», що на Рязанщині, а також про те, що «під Рязанню після сильного „хлопка“ виникла велика пожежа». Інформацію про масштабну пожежу на околиці Рязані підтверджувало й місцеве управління російського МНС.

Тим часом «Суспільне», посилаючись на джерела в українській розвідці, пише, що потужний вибух стався на магістральному нафтопроводі «Рязань-москва», який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до російської столиці.

В ГУР МО також зазначили, що з 2018 року цей нафтопровід був перепрофільований під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», яка забезпечує армію росії, а також додали: «Внаслідок події транспортування нафтопродуктів до москви зупинене на невизначений термін, а представники „Транснєфті“ підраховують збитки».

Нагадаємо, що днями українські ударні БпЛА повторно уразили нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унеча Брянської області. Через цей вузол здійснювалося постачання російської нафти до кількох регіонів рф та на експорт.

