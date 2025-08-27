41.07 / 41.58 47.81 / 48.44
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Вибух у Рязанській області паралізував постачання пального до москви — ЗМІ

13:48 27 серпня 2025
Під Рязанню горить нафтопровід. Фото з відкритих джерел

В Рязанській області росії, де нещодавто вибух в пороховому цеху вщент зруйнував завод «Еластик», 26 серпня знов сталася «бавовна».

Напередодні увечорі низка російських тг-каналів повідомляла про «пожежу в полі поблизу селища Божаткове», що на Рязанщині, а також про те, що «під Рязанню після сильного „хлопка“ виникла велика пожежа». Інформацію про масштабну пожежу на околиці Рязані підтверджувало й місцеве управління російського МНС.

Тим часом «Суспільне», посилаючись на джерела в українській розвідці, пише, що потужний вибух стався на магістральному нафтопроводі «Рязань-москва», який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до російської столиці.

В ГУР МО також зазначили, що з 2018 року цей нафтопровід був перепрофільований під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», яка забезпечує армію росії, а також додали: «Внаслідок події транспортування нафтопродуктів до москви зупинене на невизначений термін, а представники „Транснєфті“ підраховують збитки».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що днями українські ударні БпЛА повторно уразили нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унеча Брянської області. Через цей вузол здійснювалося постачання російської нафти до кількох регіонів рф та на експорт.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

20

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Судді «МастерШеф»

Шоу, яке було зіпсоване: мережа відреагувала на новий сезон «МастерШеф»

Таро прогноз на 27 серпня. Фото&nbsp;— Pixabay

Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня

Газова плита

Власникам газових плит і котлів потрібно заплатити по 1500 гривень: попередження від газовиків

Наступний матеріал
Новини партнерів