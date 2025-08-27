- 14:01 Чотири прості кроки, щоб прибрати жовті плями з матраца назавжди
- 13:57 На якому каналі дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 13:52 Чарівна подружка нареченої: в Мережі обговорюють нові фото онуки Софії Ротару
- 13:48 Вибух у Рязанській області паралізував постачання пального до москви — ЗМІ
- 13:22 Пенсія 2025: хто отримає надбавки з 1 вересня
- 13:15 Порошенко дав заробити путіну: військовий Яковлев прокоментував заяви експрезилента щодо підриву «Дружби»
- 12:59 Дозволили, але не всім: ДПСУ пояснила, хто і за яких умов зможе перетнути кордон
- 12:45 Виїхав до чи після і чи збрехала прем’єрка: в Україні скандал навколо молодшого брата Юлії Свириденко, який живе в Англії
- 12:22 Розчарування року: мережа у шоці від зізнань популярного коміка
- 12:17 Рівень довіри до цифрових платформ залежить від кіберзахисту: експерт про роботу онлайн-сервісів
- 12:09 рф завдала масованого удару по енергетиці та газу: атаковано шість областей України — Міненерго
- 11:57 Дебати щодо гарантій безпеки для Києва залишаються невизначеними, — ЗМІ
Вибух у Рязанській області паралізував постачання пального до москви — ЗМІ
В Рязанській області росії, де нещодавто вибух в пороховому цеху вщент зруйнував завод «Еластик», 26 серпня знов сталася «бавовна».
Напередодні увечорі низка російських тг-каналів повідомляла про «пожежу в полі поблизу селища Божаткове», що на Рязанщині, а також про те, що «під Рязанню після сильного „хлопка“ виникла велика пожежа». Інформацію про масштабну пожежу на околиці Рязані підтверджувало й місцеве управління російського МНС.
Тим часом «Суспільне», посилаючись на джерела в українській розвідці, пише, що потужний вибух стався на магістральному нафтопроводі «Рязань-москва», який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до російської столиці.
В ГУР МО також зазначили, що з 2018 року цей нафтопровід був перепрофільований під постачання автомобільного бензину компанією «Транснєфть», яка забезпечує армію росії, а також додали: «Внаслідок події транспортування нафтопродуктів до москви зупинене на невизначений термін, а представники „Транснєфті“ підраховують збитки».
Нагадаємо, що днями українські ударні БпЛА повторно уразили нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу «Транснефть Дружба» в місті Унеча Брянської області. Через цей вузол здійснювалося постачання російської нафти до кількох регіонів рф та на експорт.
Ілюстративне фото з відкритих джерел20
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку
Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня